Ajker Patrika
রংপুর

জমি নিয়ে বিরোধের জেরে গৃহবধূকে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরের পীরগাছায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে রোকেয়া বেগম (৩৯) নামের এক গৃহবধূকে পায়ের রগ কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় এজাহারভুক্ত দুই নারীকে আজ শুক্রবার সকালে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সন্ধ্যায় উপজেলার ছাওলা ইউনিয়নের আমানটারী এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও নিহত গৃহবধূর পরিবার জানায়, দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে উপজেলার আমানটারী গ্রামের এই দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এর জেরে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে আবুল কাশেম, তাঁর ছেলে মমিন মিয়াসহ কয়েকজন রোকেয়া বেগমকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর পায়ের রগ কেটে দেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে পীরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত রোকেয়া বেগম ওই এলাকার মৃত সুরত আলীর মেয়ে।

এ ঘটনার পর আজ সকালে অভিযান চালিয়ে পুলিশ একই এলাকার আবুল কাশেমের স্ত্রী মমেনা বেগম ও তাঁর মেয়ে সাহানা বেগমকে গ্রেপ্তার করে।

পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম খন্দকার মুহিব্বুল ইসলাম বলেন, নিহত গৃহবধূর ভাই আব্দুর রহিম বাদী হয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। মামলার এজাহারে গ্রেপ্তার হওয়া দুই নারীর নাম রয়েছে। তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

