Ajker Patrika
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রংপুর

৪০ ফুটের নৌকা টেনে থানায় নিল পুলিশ

 গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি
৪০ ফুটের নৌকা টেনে থানায় নিল পুলিশ
সড়কপথ দিয়ে নৌকাটি টেনে থানায় নেওয়ার সময় উৎসুক জনতা ভিড় করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

তিস্তা নদীর বিস্তীর্ণ চর। চারদিকে জনমানুষের উপস্থিতি কম। সেই নির্জন নদীপথকেই নিরাপদ ভেবে মাদক পাচার করছিলেন কারবারিরা। লালমনিরহাটের মরিচখোঁচা এলাকা থেকে প্রায় ৪০ ফুট লম্বা শ্যালো মেশিনচালিত নৌকায় করে তিস্তা নদীপথে গঙ্গাচড়া উপজেলার গজঘণ্টা ইউনিয়নের ছালাপাকচর হয়ে রংপুর শহরে পৌঁছানোর কথা ছিল মাদকের চালান। কিন্তু মাঝপথেই পুলিশের অভিযানে থেমে যায় সেই যাত্রা।

আজ সোমবার দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছালাপাকচরসংলগ্ন তিস্তা নদীতে অভিযান চালায় গঙ্গাচড়া মডেল থানা-পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই নৌকায় থাকা মাদক কারবারিরা নদীতে লাফিয়ে সাঁতরে পালিয়ে যায়। তবে ফেলে যাওয়া নৌকাটি পুলিশের দখলে চলে আসে। পরে নৌকাটি তল্লাশি করে দুটি প্লাস্টিকের বস্তার ভেতর থেকে ১০০ বোতল এসকাফ উদ্ধার করা হয়। নৌকাটি আকারে বড় হওয়ায় নদীপথে থানায় নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরে নৌকার পেছনে একটি ট্রলি দড়ি দিয়ে বেঁধে সড়কপথে টেনে গঙ্গাচড়া মডেল থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এ সময় উৎসুক মানুষ সড়কের দুই পাশে ভিড় করেন।

গঙ্গাচড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস ছবুর বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১০০ বোতল এসকাফ উদ্ধার করা হয়েছে। মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত নৌকাটিও জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

রংপুর জেলাপুলিশনৌকামাদকগঙ্গাচড়ারংপুর বিভাগ
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