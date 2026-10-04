পীরগঞ্জে শালবাগান থেকে রাতের আঁধারে গাছ কাটার অভিযোগ

রংপুরের পীরগঞ্জে রাতের আঁধারে সরকারি শালবাগান থেকে গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (৩ অক্টোবর) রাতে উপজেলার বড় আলমপুর ইউনিয়নের পত্নীচড়া শালবাগান থেকে গাছ কেটে ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়ার সময় হাতেনাতে আটক করেন দায়িত্বরত বনপ্রহরী।
ঘটনাস্থলে পত্নীচড়া উচ্চবিদ্যালয়ের অফিস সহকারী মারুফ মিয়াসহ বেশ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন বন বিভাগের কর্মকর্তা ও স্থানীয়রা।
বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরেই পত্নীচড়া শালবাগান থেকে চোরচক্র বেশ কিছু মূলবান গাছ কেটে উজাড় করছিল। শনিবার রাতে পুনরায় গাছ কেটে পাচারের উদ্দেশে ভ্যানে তোলার সময় বিষয়টি টের পান বনপ্রহরী আশরাফুল ইসলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ কাটা গাছগুলো আটক করেন।
স্থানীয় বাসিন্দা শাহিনুর রহমান বলেন, এভাবে রাতের আঁধারে বনের গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হতে থাকলে পুরো শালবাগানই ধ্বংস হয়ে যাবে। আরেক বাসিন্দা শরিফুল ইসলাম এই ঘটনার পেছনে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
ঘটনার বিষয়ে বনপ্রহরী আশরাফুল ইসলাম বলেন, কয়েকজন লোক রাতের আঁধারে বনের গাছ কেটে ভ্যানে করে নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় টের পেয়ে আমি গাছগুলো আটক করি। জনবল সংকটের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আমার অধীনে মোট ১৮টি মৌজার দেখভালের দায়িত্ব রয়েছে। ফলে একার পক্ষে সব সময় সব এলাকায় পাহারা বা নজরদারি চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।
তবে বনের গাছ কাটার কথা স্বীকার করলেও সেটিকে পৈতৃক সম্পত্তি দাবি করে অভিযুক্ত মারুফ মিয়া বলেন, যেখান থেকে গাছ কাটা হয়েছে, সেটি আমার পৈতৃক জমি। আমি নিজের লোক দিয়ে দুটি গাছ কেটেছিলাম।
এ বিষয়ে পীরগঞ্জ উপজেলা বন কর্মকর্তা জুবাইদুল হাসান জানান, সরকারি বনের গাছ কাটার কোনো সুযোগ নেই। অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
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