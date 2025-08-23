ঠাকুরগাঁওয়ে নারীকে পালাক্রমে ধর্ষণের অভিযোগ, নারীসহ গ্রেপ্তার ২

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও সদরে ভূল্লিতে এক সন্তানের জননীকে (২০) পালাক্রমে ধর্ষণের অভিযোগে এক নারীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে ভূল্লি থানার পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। শনিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে গ্রেপ্তার দুজনকে কারাগারে পাঠানো হয়।
পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার দুপুরে ভুক্তভোগী নারী ওষুধ কেনার জন্য ভূল্লি বাজারে যান। সেখানে শ্বশুরবাড়ির পরিচিত হামিদুর রহমান (৫২) ও জাহিরুল ইসলামের (৪৮) সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁরা কৌশলে তাঁকে খোশবাজার এলাকার জিনের মসজিদে ঘুরতে নিয়ে যান। সেখান থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁকে ভূল্লি কলেজের পাশে ইসরাত জাহানের (২৩) বাড়িতে নিয়ে যান।
ইসরাতের সহযোগিতায় হামিদুর ও জাহিরুল ওই নারীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার পর ভুক্তভোগী বাড়ি ফিরে পরিবারকে বিষয়টি জানান। পরদিন তাঁর স্বামী কর্মস্থল কুমিল্লা থেকে এসে শুক্রবার রাতে থানায় মামলা করেন।
ভূল্লি থানার ওসি সাইফুল ইসলাম সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মামলার পরই পুলিশ অভিযুক্ত হামিদুর ও ইসরাতকে গ্রেপ্তার করেছে। আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ভুক্তভোগীকে ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। বিকেলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ২২ ধারায় জবানবন্দি দেবেন।’ মামলার অপর অভিযুক্ত জাহিরুল ইসলামকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
