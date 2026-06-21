রংপুরে ধর্ষণের পর শিশুকে হত্যার অভিযোগ

রংপুরের তারাগঞ্জে নিখোঁজের এক দিন পর বাড়ির অদূরে পাটখেত থেকে উদ্ধার হওয়া শিশুকে (৯) ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
আজ রোববার এ ঘটনায় ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা করা হয়েছে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের ভীমপুর কোরানীপাড়া গ্রামের মেয়েশিশুটি গত শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পারিবারিক বিষয়ে মায়ের বকাবকির পর অভিমান করে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। এরপর পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি চালান এবং এলাকায় মাইকিংও করেন। কিন্তু তার কোনো সন্ধান মেলেনি।
পরদিন গতকাল শনিবার (২০ জুন) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে স্থানীয় এক কৃষক ভুট্টাখেতে কাজ করতে গিয়ে ভীমপুর কোরানীপাড়া এলাকার ডালিয়া সেচ ক্যানেলের ১০০ গজ উত্তর পাশের একটি পাটখেতের ভেতরে মরদেহটি দেখতে পান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা গিয়ে সেটি শিশুটির মরদেহ বলে শনাক্ত করেন এবং তার পরিবারকে খবর দেন। খবর পেয়ে শিশুটির বাবা-মা ও স্বজনেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ শনাক্ত করেন।
নিহত শিশুর বাবা এজাহারে উল্লেখ করেছেন, তাঁর মেয়ের দুই চোখ মারাত্মকভাবে জখমপ্রাপ্ত ও ভেতরের দিকে প্রায় এক ইঞ্চি দেবে গিয়েছিল। মাথার পেছনে ডান দিকে চুলের সঙ্গে রক্ত জমাট বাঁধা ছিল। এ ছাড়া ডান হাতে কনুইয়ের নিচে আঁচড় ও ক্ষতের চিহ্ন এবং যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্তক্ষরণ দেখা যায়।
শিশুটির মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘মোর ময়না (মেয়ে) প্রত্যেক দিনকার মতো খেলবার গেইছে, মিসছায়ানা ধমকাছু ময়না দৌড়ি পালে গেইছে। যায় মোর মাসুম মায়নাক মারছে, ওই জানোয়ারের ফাঁসি চাও। কোনঠে আছে ওই জানোয়ার তাকে খুঁজে বের করি ফাঁসিত ঝোলান।’
অন্তত ১০ জন স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিশু হত্যার স্থান ডালিয়া সেচ ক্যানেল এলাকাটি রংপুরের তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ ও নীলফামারীর সৈয়দপুর থানার সীমান্ত এলাকা হওয়ায় মাদকসেবীদের আনাগোনা বেশি। রাতে মাদক কেনাবেচা, মাদক সেবনসহ নানা ধরনের অপরাধের নিরাপদ স্থান।
স্থানীয় সমাজকর্মী সাব্বির সাগর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ডালিয়া সেচ ক্যানেল তিন থানার সীমান্ত হওয়ায় এখানে মাদক কারবার ও সেবনের নিরাপদ অভয়াশ্রম হয়ে উঠেছে। আশপাশে কয়েকজন মাদক কারবারি রয়েছেন। প্রতিদিন বিভিন্ন উপজেলা থেকে তরুণ-যুবকেরা মোটরসাইকেলযোগে এখানে এসে মাদক কিনে নিয়ে যান, কেউ সেবন করে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হন। শিশুটি এই মাদকসেবীদের বিকৃত যৌন লালসার শিকার হয়েছে।
তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন বলেন, শিশুকে ধর্ষণের আলামত রয়েছে, রক্তক্ষরণ হয়েছে। এ ঘটনায় শিশুটির বাবা বাদী হয়ে ধর্ষণ ও হত্যা মামলা করেছেন। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘ঘটনাস্থল তিন থানার বর্ডার। আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি। সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।’
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে হালদা ভ্যালি চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভূমিহীন পরিবার উচ্ছেদের চেষ্টার অভিযোগে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ বন্ধ, চলাচলে বাধা দূর এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন তাঁরা।৭ মিনিট আগে
কর্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আব্দুল্লাহপুর এলাকায় ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ঢাকা জেলা দক্ষিণের নেতা-কর্মীরা।৯ মিনিট আগে
সুজানগরে সরকারি ডা. জহুরুল কামাল ডিগ্রি কলেজে ইনকোর্স পরীক্ষার নামে ফি আদায়ের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার উপজেলার দুলাই বাজার এলাকায় পাবনা-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে এই বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।১১ মিনিট আগে
নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় মাদ্রাসায় অজু করার সময় বজ্রপাতে তিন ছাত্র নিহত হয়েছে। এ সময় আরও একজন ছাত্র আহত হয়েছে। রোববার (২১ জুন) সন্ধ্যায় উপজেলার পাঁচকান্দি এলাকার মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে