Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

কালীগঞ্জে ট্রাকচাপায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
তানবীন ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
তানবীন ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ট্রাকচাপায় তানবীন ইসলাম (২৬) নামের এক মাদ্রাসাছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কে উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের জেলেপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তানবীন ইসলাম উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের ইশোরকোল গ্রামের আব্দুল কাদের হোসেনের ছেলে। তিনি স্থানীয় কাকিনাহাট মোস্তফাবিয়া কামিল মাদ্রাসার আলিম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, তানবীন মোটরসাইকেলে চড়ে কাকিনা বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় জেলেপাড়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক লালমনিরহাট থেকে আসা বুড়িমারীগামী মালবাহী একটি ডাম্প ট্রাক তাঁর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তর মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ট্রাকটি আটকে পুলিশের কাছে দেন। ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) রমজান আলী বলেন, ট্রাকটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

লালমনিরহাটছাত্রমাদ্রাসানিহতসড়ক দুর্ঘটনাকালীগঞ্জ (লালমনিরহাট)রংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

শতকোটির এফডিআর, স্থায়ী বরখাস্ত হচ্ছেন বিটিআরসির আমজাদ

ভারতে ইসলাম থাকবে, মানিয়ে নিতে শিখুন: আরএসএস প্রধান

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া: ব্যাংকে লুকিয়ে থেকে রাতে ম্যানেজারকে ফোন করল ‘চোর’

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বন্ধ থাকবে শনিবার

লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বন্ধ থাকবে শনিবার

কর্ণফুলী টানেল সরকারের লোকসান প্রজেক্টে পরিণত হয়েছে: চসিক মেয়র

কর্ণফুলী টানেল সরকারের লোকসান প্রজেক্টে পরিণত হয়েছে: চসিক মেয়র

কালীগঞ্জে ট্রাকচাপায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত

কালীগঞ্জে ট্রাকচাপায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত

মুরগি খাওয়া রোধে পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল মেছো বাঘ

মুরগি খাওয়া রোধে পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল মেছো বাঘ