কালীগঞ্জে ট্রাকচাপায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত

লালমনিরহাট প্রতিনিধি
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ট্রাকচাপায় তানবীন ইসলাম (২৬) নামের এক মাদ্রাসাছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কে উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের জেলেপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত তানবীন ইসলাম উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের ইশোরকোল গ্রামের আব্দুল কাদের হোসেনের ছেলে। তিনি স্থানীয় কাকিনাহাট মোস্তফাবিয়া কামিল মাদ্রাসার আলিম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, তানবীন মোটরসাইকেলে চড়ে কাকিনা বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় জেলেপাড়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক লালমনিরহাট থেকে আসা বুড়িমারীগামী মালবাহী একটি ডাম্প ট্রাক তাঁর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তর মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ট্রাকটি আটকে পুলিশের কাছে দেন। ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) রমজান আলী বলেন, ট্রাকটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের মেরামতকাজের জন্য শনিবার (৩০ আগস্ট) কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে ছয় ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসির গ্রিড সংরক্ষণ বিভাগ (জিএমডি), রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী শাহজাহান আলী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেছেন, ফ্যাসিস্ট সরকার বড় বড় প্রজেক্ট (প্রকল্প) দেখিয়ে বড় বড় দুর্নীতি করেছে। আশপাশের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়ায় ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্ণফুলী টানেল এখন সরকারের লোকসান প্রজেক্টে পরিণত হয়েছে। অপরিকল্পিত উন্নয়ন এটি।১৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে খামারে মুরগি খেতে এসে ধরা পড়েছে একটি মেছো বাঘ। আজ শুক্রবার ভোরে নানুপুর ইউনিয়নের রহমতবাড়ি এলাকায় প্রাণীটি ধরা পড়ে। স্থানীয় কৃষক এয়াকুব আলী জানান, তাঁর খামারের মুরগি দীর্ঘদিন ধরে অজ্ঞাতনামা কোনো প্রাণী খেয়ে ফেলছিল।২১ মিনিট আগে
নিহতের বড় মা নাজমা খাতুন বলেন, ‘মেয়েটা ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। কয়েক দিন আগে ডাক্তার দেখাইছে, আলট্রাসনোগ্রাম করেছে৷ ডাক্তার বলছে, আর ৮-১০ দিন পর ডেলিভারি হবে। কিন্তু তার আগেই মেয়েটাকে ওরা এভাবে শেষ করে দিল ৷ আমরা ওদের কঠিন বিচার চাই।’৩৬ মিনিট আগে