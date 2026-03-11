গাংনীতে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার হিজলবাড়িয়া-সাহারবাটি সড়কের আট কবর এলাকায় একটি ভুট্টাখেতের পাশ থেকে বস্তু দুটি উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বস্তু দুটি সড়কে ডাকাতি বা কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রাখা হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অঙ্কুশ জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাল স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো বোমাসদৃশ বস্তু দুটি উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো পানিভর্তি বালতিতে রেখে প্রাথমিকভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত চলছে এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে উপজেলায় ভিজিএফের ৩৭ হাজার ৩০৬টি কার্ড বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কার্ডের বিপরীতে ১০ কেজি চাল দেওয়া হবে। এর মধ্যে বকশীগঞ্জ সদর ইউনিয়ন পরিষদ পেয়েছে ১ হাজার ৫৩৭টি কার্ড। বুধবার (আজ) থেকে চাল বিতরণ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নওগাঁর বদলগাছী উপজেলায় কাজ করতে এসে নিখোঁজ হওয়া এক রাজমিস্ত্রির মরদেহ ১৮ দিন পর একটি শ্মশানঘাট থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) সন্ধ্যায় উপজেলার মথরাপুর ইউনিয়নের চকবেনী গ্রামের মরাপুতি শ্মশানঘাটের একটি আমগাছের নিচ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
সংবাদ সম্মেলনে সিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার ওয়াহিদুল হক চৌধুরী বলেন, গ্রেপ্তার আসামি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী ওরফে রিমন সম্প্রতি চন্দনপুরায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে সংঘটিত গুলির ঘটনায় প্রধান পরিকল্পনাকারী ও সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন। মূলত তিনি পর্দার অন্তরালে থেকে বিদেশে পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদের....২ ঘণ্টা আগে
সাইফুর রহমান বলেন, ‘নৌকার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাটে অপেক্ষা করতে হয়। এতে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। জরুরি প্রয়োজনে নদী পার হতে দ্বিগুণ ভাড়া গুনতে হয়। রাত ১০টার পর নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর বাড়ি ফেরা সম্ভব হয় না। অনেক সময় ১০ টাকার নৌকা ভাড়া ১০০ থেকে ৫০০ টাকা দিতে হয়।৪ ঘণ্টা আগে