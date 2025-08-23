Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

৪ লাখ টাকার চায়না রিং জাল পুড়িয়ে ধ্বংস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বুড়ির বাঁধ অভয়াশ্রম এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার অবৈধ চায়না রিং জাল ও কারেন্ট জাল জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বুড়ির বাঁধ অভয়াশ্রম এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার অবৈধ চায়না রিং জাল ও কারেন্ট জাল জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বুড়ির বাঁধ অভয়াশ্রম এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার অবৈধ চায়না রিং জাল ও কারেন্ট জাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ। পরে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

আজ শনিবার ভোর ৫টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত চলা অভিযানে প্রায় ৭০টি জাল জব্দ করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আরাফাত উদ্দিন আহমেদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম ও সদর থানার ওসি সরোয়ার আলম খান।

এ বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আরাফাত উদ্দিন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশীয় প্রজাতির মা মাছ ও ছোট মাছ রক্ষার জন্য এই অভিযান চালানো হচ্ছে। বুড়ির বাঁধ অভয়াশ্রম প্রায় ৯৩ হেক্টর জমিজুড়ে বিস্তৃত। প্রতিবছর এখানে দেশীয় প্রজাতির মাছ ছাড়া হয়। আশ্বিন মাসের শেষে জলকপাট খুলে দেওয়ার পর পানির স্তর নেমে গেলে এলাকাবাসীর জন্য মাছ ধরার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। জেলায় ইতিমধ্যে প্রায় ৩০টি এ ধরনের অভিযান পরিচালিত হয়েছে।’

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওঅভিযানকারেন্ট জালঠাকুরগাঁও সদররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

সম্পর্কিত

শ্বশুরকে খুন করে তাঁর ভ্যানগাড়ি বেচে দিলেন জামাতা

শ্বশুরকে খুন করে তাঁর ভ্যানগাড়ি বেচে দিলেন জামাতা

ফকিরহাটে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গণপিটুনি

ফকিরহাটে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গণপিটুনি

দাউদকান্দিতে হত্যা মামলার ২ আসামি গ্রেপ্তার

দাউদকান্দিতে হত্যা মামলার ২ আসামি গ্রেপ্তার

৪ লাখ টাকার চায়না রিং জাল পুড়িয়ে ধ্বংস

৪ লাখ টাকার চায়না রিং জাল পুড়িয়ে ধ্বংস