৪ লাখ টাকার চায়না রিং জাল পুড়িয়ে ধ্বংস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বুড়ির বাঁধ অভয়াশ্রম এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার অবৈধ চায়না রিং জাল ও কারেন্ট জাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ। পরে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
আজ শনিবার ভোর ৫টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত চলা অভিযানে প্রায় ৭০টি জাল জব্দ করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আরাফাত উদ্দিন আহমেদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম ও সদর থানার ওসি সরোয়ার আলম খান।
এ বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আরাফাত উদ্দিন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশীয় প্রজাতির মা মাছ ও ছোট মাছ রক্ষার জন্য এই অভিযান চালানো হচ্ছে। বুড়ির বাঁধ অভয়াশ্রম প্রায় ৯৩ হেক্টর জমিজুড়ে বিস্তৃত। প্রতিবছর এখানে দেশীয় প্রজাতির মাছ ছাড়া হয়। আশ্বিন মাসের শেষে জলকপাট খুলে দেওয়ার পর পানির স্তর নেমে গেলে এলাকাবাসীর জন্য মাছ ধরার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। জেলায় ইতিমধ্যে প্রায় ৩০টি এ ধরনের অভিযান পরিচালিত হয়েছে।’
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বুড়ির বাঁধ অভয়াশ্রম এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার অবৈধ চায়না রিং জাল ও কারেন্ট জাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ। পরে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
আজ শনিবার ভোর ৫টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত চলা অভিযানে প্রায় ৭০টি জাল জব্দ করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আরাফাত উদ্দিন আহমেদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম ও সদর থানার ওসি সরোয়ার আলম খান।
এ বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আরাফাত উদ্দিন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশীয় প্রজাতির মা মাছ ও ছোট মাছ রক্ষার জন্য এই অভিযান চালানো হচ্ছে। বুড়ির বাঁধ অভয়াশ্রম প্রায় ৯৩ হেক্টর জমিজুড়ে বিস্তৃত। প্রতিবছর এখানে দেশীয় প্রজাতির মাছ ছাড়া হয়। আশ্বিন মাসের শেষে জলকপাট খুলে দেওয়ার পর পানির স্তর নেমে গেলে এলাকাবাসীর জন্য মাছ ধরার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। জেলায় ইতিমধ্যে প্রায় ৩০টি এ ধরনের অভিযান পরিচালিত হয়েছে।’
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় শ্বশুরকে হত্যার অভিযোগে কৃষ্ণ বাড়ৈ নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে তাঁকে বরিশাল আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।১৩ মিনিট আগে
বাগেরহাটের ফকিরহাটে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অভিযোগে দুই যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে ফকিরহাট বাজারে এ ঘটনা ঘটে।২৭ মিনিট আগে
কুমিল্লার দাউদকান্দিতে মামুন সম্রাট হত্যা মামলার দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২২ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে উপজেলার গোয়ালমারী ইউনিয়নের দক্ষিণ নছরুদ্দি গ্রামে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ১০৫ গ্রাম হেরোইনসহ রেকশোনা বেগম (৩২) নামে এক নারীকে আটক করেছে র্যাব-১২। শনিবার (২৩ আগস্ট) ভোররাতে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের সলঙ্গা থানাধীন নূরজাহান হাইওয়ে হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের সামনে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে