কাউনিয়ায় মাদকসেবী দুই যুবককে কারাদণ্ড

রংপুরের কাউনিয়ায় মাদক সেবন করে এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট করার অপরাধে দুই যুবককে প্রত্যেককে ২০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ মঙ্গলবার সাজাপ্রাপ্ত দুই যুবককে রংপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
সাজাপ্রাপ্তরা হলেন উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের হরিশ্বর গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে অন্তর বাবু (২১) ও একই এলাকার মকবুল হোসেনের ছেলে আশিক মিয়া (২০)।
এর আগে আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলা হরিশ্বর গ্রামে প্রকাশ্যে মাদক সেবনে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাঁদের আটক করে কাউনিয়া থানা-পুলিশ।
কাউনিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অংকন পাল ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। আটক নেশাগ্রস্ত দুই যুবক আদালতে অপরাধ স্বীকার করেন। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক দুই যুবককে প্রত্যেককে ২০ দিনের করে বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন।
কাউনিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অংকন পাল বলেন, এলাকায় অপরাধ দমনে মাদক সেবনকারীদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের শাস্তি প্রদান করা হবে।
কাউনিয়া থানা-পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন বলেন, মাদক সেবনের অপরাধে দুই যুবককে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলাকে মাদক ও জুয়ামুক্ত রাখতে থানা-পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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