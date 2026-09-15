Ajker Patrika
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টাঙ্গাইল

মির্জাপুরে মহাসড়কের পাশে পড়ে ছিল নবজাতকের মরদেহ

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ৩৯
মির্জাপুরে মহাসড়কের পাশে পড়ে ছিল নবজাতকের মরদেহ
প্রতীকী ছবি

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজসংলগ্ন এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মহাসড়কের পাশে গামছায় ঢাকা নবজাতকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পরে মির্জাপুর থানা-পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া নবজাতকটি ছেলে। এ ছাড়া তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। কে বা কারা তাকে ফেলে গেছে, তাও জানা যায়নি।

মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘ময়নাতদন্তের জন্য নবজাতকের মরদেহটি টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নবজাতকের পরিচয় শনাক্ত এবং তাকে ফেলে যাওয়ার সঙ্গে জড়িতদের বিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।’

বিষয়:

মির্জাপুরটাঙ্গাইলনবজাতকপুলিশঢাকা বিভাগমরদেহ
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