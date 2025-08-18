পঞ্চগড়ে সেনাবাহিনীর অভিযানে ১২ জুয়াড়ি গ্রেপ্তার

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
পঞ্চগড় পৌর এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযানে ১২ জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় ২ লক্ষাধিক টাকা ও ১৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
গতকাল রোববার রাতে পৌরসভার ডোকরোপাড়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন পঞ্চগড় সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর আদনান মোরশেদ আল হক।
১২ জনকে সদর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে এবং আজ সোমবার আদালতে তোলা হয়েছে বলে জানা গেছে।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চগড় পৌরসভার ডোকরোপাড়া এলাকায় বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শামীম আল মামুনের বাসায় দীর্ঘদিন ধরে জুয়ার আসর বসত। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। এ সময় ২ লাখ ১৩ হাজার ৭৯০ টাকা, ৯টি বাটন ফোন ও ৪টি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ হিল জামান জানান, ১২ জুয়াড়ির বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। তাঁদের আদালতে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
পঞ্চগড় পৌর এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযানে ১২ জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় ২ লক্ষাধিক টাকা ও ১৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
গতকাল রোববার রাতে পৌরসভার ডোকরোপাড়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন পঞ্চগড় সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর আদনান মোরশেদ আল হক।
১২ জনকে সদর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে এবং আজ সোমবার আদালতে তোলা হয়েছে বলে জানা গেছে।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চগড় পৌরসভার ডোকরোপাড়া এলাকায় বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শামীম আল মামুনের বাসায় দীর্ঘদিন ধরে জুয়ার আসর বসত। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। এ সময় ২ লাখ ১৩ হাজার ৭৯০ টাকা, ৯টি বাটন ফোন ও ৪টি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ হিল জামান জানান, ১২ জুয়াড়ির বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। তাঁদের আদালতে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
জার্মান সংবাদ সংস্থা ডিপিএর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠুর মা হাসিনা বেগম মারা গেছেন। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।১ মিনিট আগে
খুলনার রূপসায় কৃষি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে ১৬ লাখ ১৬ হাজার ৪৯৬ টাকা লুটের রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত হোতা ইউনূস শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাঁর কাছ থেকে চুরির দেড় লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ইউনূস উপজেলার নিকলাপুর গ্রামের ইনছান শেখের ছেলে। গতকাল রোববার৩ মিনিট আগে
ফেনীর মহিপাল উপজেলার আলহাজ্ব কোব্বাদ আহমেদ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাঁর অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার সকালে শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এতে সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।৬ মিনিট আগে
শিবগঞ্জে বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার উপজেলার পৌর এলাকার বড়চক দৌলতপুর মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে