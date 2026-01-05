Ajker Patrika

গাইবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় চালক ও হেলপার নিহত

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় অপর একটি ট্রাকের চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের গুপিনাথপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতদের মধ্যে একজন হলেন উপজেলার কোচাশহর ইউনিয়নের বুনোতলা গ্রামের চান মিয়া (৫৫); অপরজনের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই সময় সড়কের পাশে একটি পাথরবোঝাই ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। তখন আরেকটি বালুবাহী ট্রাক পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেয়। এতে বালুবাহী ট্রাকটির চালক ও হেলপারের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

গাইবান্ধাগাইবান্ধা সদরট্রাকজেলার খবররংপুর বিভাগগোবিন্দগঞ্জ
