ঠাকুরগাঁওয়ে পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ে পুকুরে ডুবে দুই শিশু মারা গেছে। সোমবার ঠাকুরগাঁও উপজেলার রহিমানপুর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও নিহতদের স্বজনেরা জানিয়েছেন, রোববার (৩১ আগস্ট) তিন বছর বয়সী আয়েশা আক্তার মায়ের সঙ্গে নানাবাড়িতে বেড়াতে আসে। সোমবার দুপুরে আয়েশা তার পাঁচ বছর বয়সী মামাতো বোন সাউদা আক্তারের সঙ্গে পুকুরের পাশে খেলতে যায়। হঠাৎ আয়েশা ও সাউদার পা পিছলে পুকুরে পড়ে যায় এবং দুজনেই ডুবে মারা যায়।

নিহত সাউদা আক্তার কৃষ্ণপুর গ্রামের জাহিদ হাসানের মেয়ে। আর আয়েশা আক্তার জেলা সদরের ঢোলারহাট পুরাতন ঠাকুরগাঁওয়ের আহসান হাবীবের মেয়ে।

নিহত আয়েশার বাবা আহসান হাবীব জানান, ‘দুজনকে অনেকক্ষণ না দেখতে পেয়ে খুঁজে বের করার সময় বাসার পাশের পুকুরে আয়েশাকে ভাসতে দেখেছি। পরে সাউদাকেও পুকুরে খুঁজে বের করে দ্রুত ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাই। তবে চিকিৎসকেরা দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।’

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ারে আলম খান বলেন, এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। মূলত পরিবারের সতর্কতার অভাবের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওপানিতে ডুবে মৃত্যুজেলার খবররংপুর বিভাগ
