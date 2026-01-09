Ajker Patrika

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ‘প্রশ্নপত্র ফাঁস’: স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি ও নাগেশ্বরী সংবাদদাতা
আপডেট : ০৯ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ২২
মিনারুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
মিনারুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা শুরুর আগেই কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে ‘প্রশ্নপত্রের’ ফটোকপিসহ আটক স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মিনারুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল কুড়িগ্রাম জেলা শাখার দপ্তরের দায়িত্বে থাকা সদস্য তৌহিদুল ইসলাম তারেক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়। জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল কুড়িগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক আরমান হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অভিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মিনারুল ইসলাম একই সঙ্গে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং বামনডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক।

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মিনারুলকে দল থেকে বহিষ্কারাদেশের সিদ্ধান্ত জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে কুড়িগ্রাম জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নাগেশ্বরী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মিনারুল ইসলামকে দলীয় সব পদ ও দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার করা হলো।’ তবে একই অভিযোগে মিনারুলকে উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এর আগে আজ দুপুরে নিয়োগ পরীক্ষা শুরুর পূর্বে নাগেশ্বরী উপজেলা শহরের কাজি মার্কেটের পেছনের একটি বাসা থেকে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মিনারুল ইসলামসহ ছয়জনকে ‘প্রশ্নপত্রের’ ফটোকপি, ডিজিটাল ডিভাইসসহ আটক করে পুলিশ। পৃথক আরেকটি অভিযানে একই উপজেলা শহরে একটি মাইক্রোবাস থেকে চালকসহ পাঁচজনকে আটক করে পুলিশ। এ ছাড়া পরীক্ষা চলাকালে উপজেলার একটি কেন্দ্রের ভেতর ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের দায়ে এক পরীক্ষার্থীকে তিন দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই অভিযোগে আরেক নারী পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

নাগেশ্বরীশিক্ষকপরীক্ষারংপুরশিক্ষক নিয়োগপ্রশ্ন ফাঁসরংপুর বিভাগকুড়িগ্রাম
