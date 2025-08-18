বেরোবির আমরণ অনশনে অসুস্থ ৪ শিক্ষার্থী, একজন রমেকে ভর্তি

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশন চলছে। রোববার (১৭ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচির ২৪ ঘণ্টা পার হতে না হতেই চারজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে একজনকে গুরুতর অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নশনরত শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান জানান, সোমবার (১৮ আগস্ট) বেলা ১১টা পর্যন্ত মোট চারজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে ১৭ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টার দিকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ১৬ ব্যাচের জাহিদ হাসান জয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৪ ব্যাচের মাহিদুল ইসলাম মাহিদ এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১৪ ব্যাচের রুম্মানুল ইসলাম রাজ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাঁদের হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁরা রাজি হননি। সেখানেই স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
পরে সোমবার বেলা ১১টার দিকে গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী আরমান হোসেন অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর দুপুর ১২টার দিকে জাহিদ হাসান জয়ের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।
আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পার হলেও একবারও ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এতে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁরা বলেন, দ্রুত ব্রাকসু নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত তাদের অনশন অব্যাহত থাকবে।
অনশনে অংশ নেওয়া ৯ শিক্ষার্থী হলেন জাহিদ হাসান জয়, শিবলী সাদিক, কায়সার, মাহিদুল ইসলাম মাহিদ, আশিকুর রহমান, আরমান হোসেন, নয়ন মিয়া, আতিকুর রহমান ও রুম্মানুল ইসলাম রাজ। এই দাবিতে সংহতি জানাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষার্থীরাও তাঁদের পাশে অবস্থান করছেন।
রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশন চলছে। রোববার (১৭ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচির ২৪ ঘণ্টা পার হতে না হতেই চারজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে একজনকে গুরুতর অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নশনরত শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান জানান, সোমবার (১৮ আগস্ট) বেলা ১১টা পর্যন্ত মোট চারজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে ১৭ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টার দিকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ১৬ ব্যাচের জাহিদ হাসান জয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৪ ব্যাচের মাহিদুল ইসলাম মাহিদ এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১৪ ব্যাচের রুম্মানুল ইসলাম রাজ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাঁদের হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁরা রাজি হননি। সেখানেই স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
পরে সোমবার বেলা ১১টার দিকে গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী আরমান হোসেন অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর দুপুর ১২টার দিকে জাহিদ হাসান জয়ের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।
আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পার হলেও একবারও ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এতে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁরা বলেন, দ্রুত ব্রাকসু নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত তাদের অনশন অব্যাহত থাকবে।
অনশনে অংশ নেওয়া ৯ শিক্ষার্থী হলেন জাহিদ হাসান জয়, শিবলী সাদিক, কায়সার, মাহিদুল ইসলাম মাহিদ, আশিকুর রহমান, আরমান হোসেন, নয়ন মিয়া, আতিকুর রহমান ও রুম্মানুল ইসলাম রাজ। এই দাবিতে সংহতি জানাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষার্থীরাও তাঁদের পাশে অবস্থান করছেন।
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে হৃদয় হোসেন (১৫) নামে এক ভ্যানচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের হাসিমপুর বাঁধ এলাকার পদ্মার চর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করা হয়েছে।২১ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্য কোটা পুনর্বহালসহ প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সুবিধা বাস্তবায়নের দাবিতে আবারও কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। আজ সোমবার সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত প্রশাসন ভবন-১-এর সামনে অবস্থান নিয়ে তাঁরা এই কর্মবিরতি পালন করেন।২৫ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুরে নির্মাণাধীন ভবনের দেয়াল ধসে শাহীন আক্তার নামের ৮ম শ্রেণির এক মাদ্রাসাছাত্রী নিহত হয়েছে। আজ সোমবার সকালে সদর উপজেলার বাংগাখাঁ ইউনিয়নের আমান উল্যাহপুরে এই ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে
তিন দিন ধরে সাগরে ভাসতে থাকা ফিশিং বোট এফ বি মায়ের দোয়ার আট জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে