গাইবান্ধায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ করে বিএনপির সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম

কমিটি গঠনে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ
গাইবান্ধা ও সুন্দরগঞ্জ প্রতিনিধি
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ রেখে বিএনপির সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ ও ওয়ার্ড কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত উপজেলার সাতটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। বিষয়টি নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে উপজেলাজুড়ে।
উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আজ এ কার্যক্রম চলে, তা হলো—সোনারায় ইউনিয়নের শিবরাম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কঞ্চিবাড়ি ইউনিয়নের ধুপনী স্কুল, চন্ডিপুর ইউনিয়নের হরিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও চন্ডিপুর উচ্চবিদ্যালয়, সর্বন্দ ইউনিয়নের রামভদ্র স্কুল (কেজি), ধোপাডাঙ্গা ইউনিয়নের বজরা হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয় এবং শান্তিরাম ইউনিয়নের খুদিরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
এর মধ্যে কেবল শিবরাম স্কুল অ্যান্ড কলেজে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে দেখা গেলেও অন্য সবকটি স্কুলে পাঠদান বন্ধ থাকে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে না পেরে ফিরে যান। সেখানে মাঠজুড়ে দলে দলে আসা নেতা-কর্মীদের ভিড় ও উত্তেজনা দেখা গেছে আশপাশের এলাকায়ও। এ ছাড়া মাইকের আওয়াজ তো ছিলই।
পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী এর আগে গতকাল মঙ্গলবার দিনভর উপজেলার তিন ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একই ধরনের কর্মসূচি চলে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার অন্য পাঁচ ইউনিয়নের আরও কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। ফলে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদানও বন্ধ থাকবে।
এর আগে গত সোমবার (২৫ আগস্ট) জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত দলীয় প্যাডে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ১৫ ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ কার্যক্রম পরিচালনার শিডিউল প্রকাশ করা হয়। শিডিউলে বিভিন্ন সড়কের মোড়, বাজার এলাকা, সেতু পয়েন্ট-স্থান হিসেবে উল্লেখ থাকলেও অধিকাংশ রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।
এ ঘটনায় ক্ষুদ্ধ অভিভাবক ও তৃণমূল বিএনপির নেতারা বলছেন, শত শত নেতা-কর্মী স্কুলে ঢুকে পড়ায় পাঠদান হয়নি স্কুলগুলোতে। অনেক শিক্ষার্থী ক্লাসে ঢুকতে না পেরে ফিরে গেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলের কর্মসূচি আয়োজনে জেলার নেতাদের দুষছেন তাঁরা।
সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজকুমার বিশ্বাস বলেন, ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে দলীয় কোনো কর্মসূচি করার সুযোগ নেই। বিষয়টি আমার জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
বিষয়টি নিয়ে কথা হয় সুন্দরগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব) এইচ এম মাহাবুবুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে কোনো আবেদন, অনুমতি বা নির্দেশনা দেওয়া হয়নি কাউকে। নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মসূচির সুযোগ নেই। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। দুপুরে শিক্ষকদের মাসিক সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ কর্মসূচির আয়োজনে থাকা ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপির নেতারা।
উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব মাহমুদুল ইসলাম প্রামাণিকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে তিনি রিসিভ করেননি।
এদিকে সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে বিএনপির সদস্য নবায়ন, সদস্য সংগ্রহ ও ওয়ার্ড কমিটি গঠনে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এরই প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ ও ঝাড়ু মিছিল করেছেন। আজ বিকেল ৫টার দিকে সুন্দরগঞ্জ ডি ডব্লিউ সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ডি ডব্লিউ সরকারি ডিগ্রি কলেজে এসে শেষ হয়। এতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের কয়েক শ নেতা-কর্মী অংশ নেন। এ সময় নেতা-কর্মীরা জেলা বিএনপির সভাপতি মইনুল হাসান সাদিকের ছবিসংবলিত কুশপুত্তলিকায় জুতাপেটা করেন এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেন।
পরে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, ১৫টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার ওয়ার্ড কমিটি গঠনে নানা অনিয়ম করা হয়েছে। মূলত ইউনিয়নের দায়িত্বে থাকা বিএনপি নেতা এবং উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব যোগসাজশ করে এসব কমিটি গঠন করেন।
