পঞ্চগড়ে পুশ ইন করা ২৩ বাংলাদেশি আটক

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
পঞ্চগড় সদর উপজেলার ঘাগড়া সীমান্তে পুশ ইন করার পর ২৩ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন। আজ বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঘাগড়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সীমান্ত পিলার ৭৫৭ /২-এসের কাছে হাঁড়িভাসা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ১৩ জন নারী এবং একটি শিশু রয়েছে।
৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঘাগড়া বিওপির একটি টহল দল অভিযান চালিয়ে ওই ২৩ জনকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে অবস্থান করে কাজ করছিলেন। গত ৪ আগস্ট ভারতীয় পুলিশ তাঁদের বোম্বে থেকে বিমানযোগে বাগডোগরা, শিলিগুড়িতে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে বাসযোগে টিয়াপাড়া বিএসএফ ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়। পরে ৯৩ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা বুধবার ভোররাতে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে গেট দিয়ে বের করে বাংলাদেশে পুশ ইন করে। ঘটনার পর বিজিবি-বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে।
আটক ব্যক্তিদের বাড়ি যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, লালমনিরহাট, ঝিকরগাছা ও হাতিবান্ধাসহ বিভিন্ন এলাকায়।
পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহিল জামান বলেন, ‘আটকদের ব্যাপারে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে বিজিবি আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। আমরা তাদের পরিচয় নিশ্চিতের চেষ্টা করছি।’
পঞ্চগড় সদর উপজেলার ঘাগড়া সীমান্তে পুশ ইন করার পর ২৩ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন। আজ বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঘাগড়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সীমান্ত পিলার ৭৫৭ /২-এসের কাছে হাঁড়িভাসা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ১৩ জন নারী এবং একটি শিশু রয়েছে।
৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঘাগড়া বিওপির একটি টহল দল অভিযান চালিয়ে ওই ২৩ জনকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে অবস্থান করে কাজ করছিলেন। গত ৪ আগস্ট ভারতীয় পুলিশ তাঁদের বোম্বে থেকে বিমানযোগে বাগডোগরা, শিলিগুড়িতে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে বাসযোগে টিয়াপাড়া বিএসএফ ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়। পরে ৯৩ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা বুধবার ভোররাতে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে গেট দিয়ে বের করে বাংলাদেশে পুশ ইন করে। ঘটনার পর বিজিবি-বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে।
আটক ব্যক্তিদের বাড়ি যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, লালমনিরহাট, ঝিকরগাছা ও হাতিবান্ধাসহ বিভিন্ন এলাকায়।
পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহিল জামান বলেন, ‘আটকদের ব্যাপারে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে বিজিবি আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। আমরা তাদের পরিচয় নিশ্চিতের চেষ্টা করছি।’
কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির কমিটির তালিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে। অভিযোগ ওঠেছে, এই কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে একজন মৃত ব্যক্তিকে রাখা হয়েছে। অনেক নেতা-কর্মীর দাবি, ত্যাগীদের বাদ দিয়ে কমিটি গঠন করার কারণেই এমন কান্ড ঘটেছে।১১ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে দুই শিশুসহ ৯ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে (পুশ ইন) ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ বুধবার ভোরে উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়নের বামনদল সীমান্ত দিয়ে পুশ ইন করা হয়।১৯ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) সূত্রে জানা যায়, গত ২২ মার্চ দোয়ারাবাজার উপজেলার মোকামছড়া এলাকায় চোরাকারবারিরা বিজিবি টহল দলের ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় দোয়ারাবাজার থানায় আটজনকে আসামি করে একটি মামলা করা হয়।৪২ মিনিট আগে
এ ছাড়া সেতুর দুই পাশে থাকা পাঁচটি দোকানও পানির তীব্র স্রোতে ভেসে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদাররা জানান, তারা মঙ্গলবার রাত ১১টার পর দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। ভোরে এসে দেখেন, দোকানের কিছুই অবশিষ্ট নেই। জমির উদ্দিন নামে একজন দোকানদার বলেন, “আমার দোকানে বিভিন্ন মালামাল ছিল, সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ১ ঘণ্টা আগে