গৌরনদীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে, নারী নিহত ও আহত ৪

গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
দুর্ঘটনার সময় বাসটি উল্টে গেলে এর ছাদের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদীতে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে উল্টে পড়ে এক নারী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও চার যাত্রী আহত হয়েছেন। রোববার (২৯ মার্চ) ভোরে গৌরনদী উপজেলার বাটাজোর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইতি চক্রবর্তী (৩৫) বরিশাল নগরের কাউনিয়া এলাকার বাসিন্দা ও গুরুদাস চক্রবর্তীর স্ত্রী।

দুর্ঘটনার সময় বাসটি উল্টে গেলে এর ছাদের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বরিশালগামী গ্রিন ভিউ পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে একজন নিহত ও অন্তত চার যাত্রী গুরুতর আহত হন।

খবর পেয়ে গৌরনদী ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালান। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রথমে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে গুরুতর আহত ব্যক্তিদের বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

গৌরনদী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান বলেন, ভোর ৫টার দিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করা হয়।

গৌরনদীতে আজ ভোরে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে উল্টে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গৌরনদী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামীম শেখ বলেন, আহত ইতি চক্রবর্তীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত চারজনকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করা হয়েছে এবং এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মহাসড়কটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। তাঁরা দ্রুত মহাসড়কটি প্রশস্ত করার দাবি জানিয়েছেন।

