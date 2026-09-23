নাইক্ষ্যংছড়ির দুর্গম ইয়াংনি মুরুংপাড়ায় হামের প্রাদুর্ভাব, আক্রান্ত ৯ শিশু

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার দুর্গম ইয়াংনি মুরুংপাড়ায় হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যে ৯ শিশু আক্রান্ত হয়েছে এবং তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দুটি মেডিকেল দল পাঠিয়েছে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।
আজ বুধবার দোছড়ি ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইয়াংনি মুরুংপাড়ার বাসিন্দারা জানান, ওই পাড়ায় মোট ২৫ পরিবারের বসবাস। এর মধ্যে কয়েকটি পরিবারের শিশুদের মধ্যে হামের উপসর্গ দেখা দেওয়ায় তাঁরা সবাই আতঙ্কিত।
নাইক্ষ্যংছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইনচার্জ ডা. মো. আবুল মনজুর বলেন, ‘সারা দেশে হামের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। নাইক্ষ্যংছড়িতে সামগ্রিকভাবে কমলেও হঠাৎ দুর্গম একটি মুরুংপাড়ায় ৯ জন আক্রান্তের খবর পেয়েছি। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি দল গঠন করে ঘটনাস্থলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাঁচ সদস্যের দলের একটি নেতৃত্বে রয়েছেন ডা. নিতাই চন্দ্র। রোগীদের অবস্থা খারাপ মনে হলে নাইক্ষ্যংছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হবে।’
নাইক্ষ্যংছড়ি সদর হাসপাতালে হামের জন্য আলাদা আইসোলেশন ব্লক রয়েছে বলে জানান ডা. আবুল মনজুর। তিনি বলেন, বর্তমানে সেখানে রামু এলাকার দুই শিশু ভর্তি আছে। এক সপ্তাহ আগে হাসপাতালে ১২ জন রোগী ছিল, যারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। উপজেলায় বর্তমানে হামসহ অন্যান্য রোগের সামগ্রিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।
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