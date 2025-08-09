Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রাজশাহীতে মদ্যপ অবস্থায় আইল্যান্ডে গাড়ি তুলে ধরা ৮ মামলার আসামি

  নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রেজাউন-নবী আল মামুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রেজাউন-নবী আল মামুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন আট মামলার পলাতক এক আসামি। তাঁর নাম রেজাউন-নবী আল মামুন (৫৫)। তিনি রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর। আওয়ামী লীগ কর্মী মামুন ডিশ ব্যবসায়ী। মামুনের বাড়ি নগরের দড়িখড়বোনা এলাকায়।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে নগরের তালাইমারি মোড়ে মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে প্রাইভেট কার চালিয়ে যাচ্ছিলেন মামুন।

তালাইমারি মোড়ে হঠাৎ রাস্তার পাশে থাকা আইল্যান্ডে গাড়ি তুলে দেন মামুন।

এ সময় আশপাশের সাধারণ মানুষের দিকেও গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি।

এতে উপস্থিত লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে গাড়িটি ঘিরে ফেলেন এবং ঘটনাস্থলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে র‍্যাব-৫-এর একটি টহল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং মামুনকে হেফাজতে নেয়।

পরে তল্লাশির সময় তাঁর ব্যাগ থেকে ছয়টি ইয়াবা, এক পুরিয়া গাঁজা, নগদ ৩০ হাজার টাকা এবং তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মাদক সেবনের কথা স্বীকার করেন।

আজ শনিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব জানায়, আল মামুনের বিরুদ্ধে আটটি মামলা রয়েছে এবং এসব মামলায় তিনি পলাতক ছিলেন। নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে রাতেই নগরের মতিহার থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। আজ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগরাজশাহীগাড়িজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনের আগে এসআই-এএসআইদের ব্যক্তিগত তথ্য তালাশে পুলিশ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

লুটপাটে শেষ ৫ কোটির প্রকল্প: ইউএনও-উপজেলা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শুনানি কাল

যারা একাত্তরে ফিরতে চায়, তারা চব্বিশ অস্বীকার করে: নাহিদ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

সম্পর্কিত

সাড়ে ৭২ লাখ টাকার জাল-মাছ জব্দ

সাড়ে ৭২ লাখ টাকার জাল-মাছ জব্দ

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরেক আসামি কিশোরগঞ্জে গ্রেপ্তার

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরেক আসামি কিশোরগঞ্জে গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে মদ্যপ অবস্থায় আইল্যান্ডে গাড়ি তুলে ধরা ৮ মামলার আসামি

রাজশাহীতে মদ্যপ অবস্থায় আইল্যান্ডে গাড়ি তুলে ধরা ৮ মামলার আসামি

চট্টগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে একজন নিহত

চট্টগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে একজন নিহত