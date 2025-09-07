Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

বগুড়ায় শ্রমিক লীগের সভাপতিসহ গ্রেপ্তার ২

বগুড়া প্রতিনিধি
গ্রেপ্তারকৃত দুই নেতা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্রেপ্তারকৃত দুই নেতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার পলাতক দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে বগুড়া সদর থানার পুলিশ। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে বগুড়া শহরের কলোনি এলাকার পৃথক স্থানে বিশেষ অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন বগুড়া জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি মো. আব্দুস সালাম (৬৮) এবং ধুনট উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি মো. পিয়াস আহমেদ (৩২)।

রোববার সকালে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির। তিনি জানান, শনিবার রাত ১০টার দিকে অভিযান চালিয়ে পিয়াস আহমেদকে কলোনি তাজমা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর রাত পৌনে ১১টার দিকে আরেক অভিযানে একই এলাকার কলোনি থেকে আব্দুস সালামকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনি জানান, আসামিদের থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

বগুড়াবগুড়া সদরগ্রেপ্তারশ্রমিক লীগরাজশাহীআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প-মোদির বন্ধুত্বের বার্তা, ওয়াশিংটন-দিল্লি বরফ গলছে কি

জাকসুর ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

২০৫০ সাল নাগাদ ইনফ্লুয়েন্সারদের চেহারা কেমন হবে, ধারণা দিলেন গবেষকেরা

২০৫০ সাল নাগাদ ইনফ্লুয়েন্সারদের চেহারা কেমন হবে, ধারণা দিলেন গবেষকেরা

সম্পর্কিত

ভোলায় ঘরে ঢুকে মাদ্রাসা শিক্ষককে কুপিয়ে হত্যা, বিচার দাবিতে বিক্ষোভ

ভোলায় ঘরে ঢুকে মাদ্রাসা শিক্ষককে কুপিয়ে হত্যা, বিচার দাবিতে বিক্ষোভ

৪০ দিন বন্ধ থাকলেও তেল খরচ কোটি টাকা, নগর ভবনে দুদকের অভিযান

৪০ দিন বন্ধ থাকলেও তেল খরচ কোটি টাকা, নগর ভবনে দুদকের অভিযান

বগুড়ায় শ্রমিক লীগের সভাপতিসহ গ্রেপ্তার ২

বগুড়ায় শ্রমিক লীগের সভাপতিসহ গ্রেপ্তার ২

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার