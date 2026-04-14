ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু, ভর্তি ৩২ শিশু

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে ভর্তি হয়েছে আরও ৩২ শিশু।
আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক (প্রশাসন) ডা. মুহাম্মদ মাঈন উদ্দিন খান জানান, সোমবার (১৩ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকাল ৯টা পর্যন্ত হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছে ৩২ শিশু। হাসপাতালে বর্তমানে হামের উপসর্গ নিয়ে ৭৪ শিশু চিকিৎসাধীন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৩৩ শিশু। তিনি বলেন, ১৭ মার্চ থেকে আজ সকাল পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি হয় মোট ৪৫৭ শিশু। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৩৭০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৩ শিশুর।
মাঈন উদ্দিন খান আরও বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সাত মাস বয়সী এক ছেলেশিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশুটি ১১ এপ্রিল হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরে সোমবার দিবাগত রাতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হয়। সে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার বাসিন্দা।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে এক-দুজন করে হামের লক্ষণ নিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগে ভর্তি হতে শুরু করে। মার্চের মাঝামাঝি থেকে রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। রোগীদের চিকিৎসায় হাসপাতালে ৬৪ শয্যাবিশিষ্ট পৃথক আইসোলেশন ওয়ার্ড রয়েছে। সেখানে তিনটি মেডিকেল টিম গঠন করে চিকিৎসা চলছে।
