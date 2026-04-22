২৪ ঘণ্টা পর বাসমালিক-শ্রমিকদের দ্বন্দ্বের অবসান

রাজশাহী ও নাটোর বাসমালিকদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। আজ বুধবার দুই জেলার বাসমালিক ও শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার ড. মো. জিল্লুর রহমান। পরে আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেওয়া হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজশাহী মোটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম পাখি বলেন, ‘পুলিশ কমিশনার আমাদের নিয়ে বসেছিলেন। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়েছে। এরপর আমরা বাস চলাচল শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন বাস চলাচল শুরু হয়েছে।’
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার আন্দান পরিবহন নামের বাস চলাচলকে কেন্দ্র করে দুই জেলার পরিবহনমালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় রাজশাহীর বাস নাটোরে এবং নাটোরের বাস রাজশাহীতে আটকে দেওয়া হয়। অবশেষে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় পর রাজশাহীর সঙ্গে বিভিন্ন জেলার বাস চলাচল শুরু হয়।
