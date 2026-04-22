Ajker Patrika
রাজশাহী

২৪ ঘণ্টা পর বাসমালিক-শ্রমিকদের দ্বন্দ্বের অবসান

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ২২ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ৫১
ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী ও নাটোর বাসমালিকদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। আজ বুধবার দুই জেলার বাসমালিক ও শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার ড. মো. জিল্লুর রহমান। পরে আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজশাহী মোটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম পাখি বলেন, ‘পুলিশ কমিশনার আমাদের নিয়ে বসেছিলেন। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়েছে। এরপর আমরা বাস চলাচল শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন বাস চলাচল শুরু হয়েছে।’

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার আন্দান পরিবহন নামের বাস চলাচলকে কেন্দ্র করে দুই জেলার পরিবহনমালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় রাজশাহীর বাস নাটোরে এবং নাটোরের বাস রাজশাহীতে আটকে দেওয়া হয়। অবশেষে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় পর রাজশাহীর সঙ্গে বিভিন্ন জেলার বাস চলাচল শুরু হয়।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবাসরাজশাহী বিভাগদ্বন্দ্বজেলার খবরশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

সম্পর্কিত

