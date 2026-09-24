রাজশাহীতে পরিত্যক্ত ব্যাগে মিলল কোটির টাকার হেরোইন

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের এক কেজি ১৭৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এসআরবি-৫-এর পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার কবুতরপাড়া গ্রাম থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এসব হেরোইন উদ্ধার করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কবুতরপাড়া গ্রামের একটি স্থানে প্লাস্টিকের বাজারের ব্যাগে অবৈধ মাদকদ্রব্য পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার অভিযোগ পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে দুটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয় ১ কেজি ১৭৩ গ্রাম হেরোইন। এসব মাদকদ্রব্যের বিষয়ে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে এসআরবি।
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