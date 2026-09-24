Ajker Patrika
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রাজশাহী

রাজশাহীতে পরিত্যক্ত ব্যাগে মিলল কোটির টাকার হেরোইন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে পরিত্যক্ত ব্যাগে মিলল কোটির টাকার হেরোইন
উদ্ধার করা হেরোইন। ছবি: এসআরবি-৫-এর সৌজন্যে

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের এক কেজি ১৭৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এসআরবি-৫-এর পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার কবুতরপাড়া গ্রাম থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এসব হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কবুতরপাড়া গ্রামের একটি স্থানে প্লাস্টিকের বাজারের ব্যাগে অবৈধ মাদকদ্রব্য পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার অভিযোগ পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে দুটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয় ১ কেজি ১৭৩ গ্রাম হেরোইন। এসব মাদকদ্রব্যের বিষয়ে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে এসআরবি।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাউদ্ধারগোদাগাড়ীরাজশাহী বিভাগহেরোইনস্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন
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