কথা-কাটাকাটির জেরে লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা, যুবকের মৃত্যু

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার পুখুরিয়া এলাকায় কথা কাটাকাটির জেরে হামলায় জোবায়ের ভূঁইয়া (২২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে টিউশনি শেষে বাড়ি ফেরার পথে হামলার শিকার হন তিনি। হাসপাতালে নেওয়ার পর দুপুরের দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত জোবায়ের ভূঁইয়া সদর উপজেলার ঘোড়াদাইড় গ্রামের রমজান ভূঁইয়ার ছেলে। তিনি হাজী লালমিয়া সিটি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।
পুলিশ ও স্বজনদের ভাষ্য, আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পুখুরিয়া এলাকা থেকে টিউশনি করে বাড়ি ফিরছিলেন জোবায়ের। পথে একদল লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায়। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় জোবায়েরকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে দুপুরের দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের চাচা মো. হামিম ভূঁইয়া বলেন, পূর্বের কথা-কাটাকাটির জের ধরে একই গ্রামের শহীদ মোল্লার ছেলে সোহেলের নেতৃত্বে ৭ থেকে ৮ জন যুবক জোবায়েরের ওপর হামলা করেন।
গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। হামলার প্রকৃত কারণ এখনো জানতে পারেনি পুলিশ।
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