রাজশাহীতে পুনরায় গ্যাস-সংযোগ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে: ভূমিমন্ত্রী

ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন, বিএনপির আমলে রাজশাহীতে গ্যাসলাইন স্থাপন করা হয়েছিল। পুনরায় গ্যাস-সংযোগ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজশাহী মহানগরীর সাহেববাজার এলাকায় একটি কমিউনিটি সেন্টারের সম্মেলনকক্ষে রাজশাহী নাগরিক কমিটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, রাজশাহীর রুগ্ণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান সচল করা এবং সম্ভাবনাময় সিল্কশিল্পের বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ ছাড়া বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে রাজশাহীতে একটি ইপিজেড স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজশাহীর উন্নয়ন করা হবে। রাজশাহীতে বিএনপির চারজন সংসদ সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হবে।
ভূমিমন্ত্রী বলেন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে যারা বাধা সৃষ্টি করবে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানান, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রায় ১৬টি প্রতিষ্ঠান জড়িত। এসব প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে কাজ করবেন তিনি।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী-৩ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল হক মিলন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক এম রফিকুল ইসলাম। আরও বক্তব্য দেন রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক এরশাদ আলী ঈশা, রাজশাহী বারের সভাপতি আবুল কাশেম, ডা. ওয়াসিম হোসেন।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রাজশাহী নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক আক্তার হোসেন।
আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, অফিস, আদালতে কোনো কাজ করতে গেলে যদি আপনার কাছে কোনো টাকা দাবি করে, দয়া করে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা সেগুলো দেখব। যদি কোনো সরকারি কর্মকর্তার সরকারি টাকায় না পোষায়, তাহলে চাকরি করার দরকার নেই।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর ডেমরায় অবৈধ দোকান বসিয়ে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে দুজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ শনিবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন হাজিনগর এলাকার অটো স্ট্যান্ড থেকে তাদের হাতেনাতে আটক করেছে সেনাবাহিনীর অভিযানিক দল...১ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালীর দশমিনায় গণ অধিকার পরিষদের আয়োজনে ইফতার পার্টিতে দলটির সভাপতি সদ্য নির্বাচিত সাংসদ ও প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুরের উপস্থিতিতে সাংবাদিকের ওপর হামলা করেছে ছাত্র ও যুব অধিকার পরিষদের নেতা–কর্মীরা...২ ঘণ্টা আগে
ভোলার চরফ্যাশন সদর থানায় কর্মরত উপপরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম (৫০) হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আজ শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টার দিকে চরফ্যাশন থানায় দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার কিছুক্ষণ পর তাঁর মৃত্২ ঘণ্টা আগে