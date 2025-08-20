রাকসু নির্বাচন: ভোটার তালিকা চূড়ান্ত, মনোনয়ন বিতরণে হোঁচট

রাবি সংবাদদাতা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে অনিবার্য কারণে মনোনয়নপত্র বিতরণ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে পৃথক দুটি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী মোট ভোটার ২৪ হাজার ৮৯২ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ১৫ হাজার ১৫১ জন এবং ছাত্রী ভোটার ৯ হাজার ৭৪১ জন। মোট ভোটারের ৬১ শতাংশ ছাত্র এবং ৩৯ শতাংশ ছাত্রী ভোটার রয়েছেন। খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ৪৫৬ জন এবং নতুন করে যুক্ত হয়েছেন আইবিএর ২২১ জন শিক্ষার্থী।
তালিকা অনুযায়ী ছাত্র ভোটারদের মধ্যে শের-ই-বাংলা ফজলুল হক হলে ৮২৮ জন, শাহ মখদুম হলে ১ হাজার ১৭০ জন, নওয়াব আব্দুল লতিফ হলে ৯৬০ জন, সৈয়দ আমীর আলী হলে ১০২৯ জন, শহীদ শামসুজ্জোহা হলে ১ হাজার ৮৮ জন, শহীদ হবিবুর রহমান হলে ২ হাজার ৮৮ জন, মতিহার হলে ১ হাজার ৫৮৩ জন, মাদার বখশ হলে ১ হাজার ৫৯০ জন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে ১ হাজার ৫৬১ জন, শহীদ জিয়াউর রহমান হলে ১ হাজার ৯৭১ জন এবং বিজয়-২৪ হলে ১ হাজার ২৮৩ জন ভোটার রয়েছেন।
ছাত্রী ভোটারদের মধ্যে মন্নুজান হলে ২ হাজার ৩৫ জন, রোকেয়া হলে ১ হাজার ৮২২ জন, তাপসী রাবেয়া হলে ১ হাজার ৪৭ জন, বেগম খালেদা জিয়া হলে ১ হাজার ১৩৪ জন, রহমতুন্নেসা হলে ১ হাজার ৫৫৫ জন এবং জুলাই-৩৬ হলে ২ হাজার ১৪৭ জন রয়েছেন।
ভোটার তালিকা রাকসুর ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট আবাসিক হলসমূহের নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।
এদিকে রাকসু নির্বাচনে হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫-এর মনোনয়নপত্র বিতরণের কার্যক্রম আজ বুধবার (২০ আগস্ট) সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে অনিবার্য কারণে মনোনয়নপত্র বিতরণে আজকের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনিবার্য কারণবশত আগামী ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখের মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। পরবর্তী নির্দেশনা নোটিশের মাধ্যমে জানানো হবে।
এর আগে ২৮ জুলাই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। পরে ১২ আগস্ট কয়েকটি সংশোধনী এনে পুনর্বিন্যস্ত তফসিল ঘোষণা করে কমিশন।
পুনর্বিন্যস্ত তফসিল অনুযায়ী ২০ থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে। ২৪ থেকে ২৬ আগস্ট মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। বাছাই প্রক্রিয়া চলবে ২৭ ও ২৮ আগস্ট। প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হবে ৩১ আগস্ট। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ৪ সেপ্টেম্বর।
১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হলে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
