রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত, আসনপ্রতি লড়ছেন ৫৫ জন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বি ইউনিটে প্রতিটি আসনের বিপরীতে ৫৫ জন পরীক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বি ইউনিটের অধীনে রয়েছে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ছয়টি বিভাগ এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)। ৫৬৪টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৩০ হাজার ৮৮৬ জন পরীক্ষার্থী।
আজ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাডেমি ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সালেহ হাসান নকীব লিখিত বক্তব্যে বলেন, ‘এবারের ভর্তি পরীক্ষা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রথমবারের মতো বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।’
উপাচার্য আরও বলেন, ‘আমরা কয়েকটি পরীক্ষা কক্ষ পরিদর্শন করেছি। আমাদের ধারণা, এই কেন্দ্রে ৯০ শতাংশ উপস্থিতি হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। দেশের অন্য কেন্দ্রগুলো থেকেও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাইনি। আজকের পরীক্ষা এক শিফটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।’
