রাজশাহী

বগুড়ায় চাঁদাবাজির মামলায় এনসিপি নেতা গ্রেপ্তার

বগুড়া প্রতিনিধি        
মিজানুর রহমান সাগর। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদাবাজির মামলায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা মিজানুর রহমান সাগরকে গ্রেপ্তার করেছে বগুড়া সদর থানা-পুলিশ। গতকাল শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) রাতে শহরের জলেশ্বরীতলা কালীবাড়ি মোড় থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মিজানুর রহমান সাগর এনসিপি বগুড়া জেলা শাখার যুগ্ম সদস্যসচিব।

বগুড়া সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাহফুজ আলম জনান, মারপিট এবং চাঁদাবাজির অভিযোগে আদালত থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল মিজানুর রহমান সাগরের বিরুদ্ধে।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, অ্যাপোলো পাওয়ার লিঙ্ক নামের একটি প্রতিষ্ঠানে এনসিপি নেতা মিজানুর রহমান সাগর চুক্তিভিত্তিক লিফট সরবরাহ এবং সার্ভিসিংয়ের কাজ করতেন। ওই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার রুবেল প্রামাণিকের সঙ্গে মিজানুর রহমান সাগরের বিরোধ হয়। এর জেরে গত ২০২৪ সালের ৩০ আগস্ট রাত ১০টার দিকে মিজানুর রহমান সাগর ও তাঁর ১০-১২ জন সহযোগী সরকারি আজিজুল হক কলেজের পেছনে জহুরুল নগর এলাকায় তুলে নিয়ে যায় রুবেলকে। সেখানে বেদম মারপিট করে তাঁর কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন মিজানুর রহমান সাগর। এ সময় রুবেলের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে। পরে রুবেলকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়ে একই বছরের ২২ সেপ্টেম্বর আদালতে মামলা করেন রুবেল।

আদালতের নির্দেশে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আবু জাফর তদন্ত করে বাদীর অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এরপর আদালত থেকে মিজানুর রহমান সাগরের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

বগুড়া সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাহফুজ আলম বলেন, আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মূলে মিজানুর রহমান সাগরকে গ্রেপ্তার করে আজ আদালতে হাজির করা হয়। পরে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

বিষয়:

বগুড়া সদরতদন্তপুলিশগ্রেপ্তারঅভিযোগরাজশাহী বিভাগতদন্ত কমিটিআদালতকারাগারজেলার খবরচাঁদাবাজিবগুড়া জেলাজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
