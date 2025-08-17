Ajker Patrika
তেলবাহী ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, বন্ধ রাজশাহী-রহনপুর রেলযোগাযোগ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে আমনুরা স্টেশন এলাকায় তেলবাহী ট্রেনের পাঁচটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা রেলওয়ে জংশন স্টেশন এলাকায় তেলবাহী ট্রেনের পাঁচটি ওয়াগন (বগি) লাইনচ্যুত হয়েছে। এর ফলে রাজশাহীর সঙ্গে রহনপুরের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে আমনুরা স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে প্রাথমিকভাবে ওয়াগন লাইনচ্যুতের কোনো কারণ জানা যায়নি।

রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, ট্রেনটি খুলনা থেকে আমনুরা বিদ্যুৎ পাওয়ার প্ল্যান্টে আসছিল। ওই ট্রেনে মোট ৩০টি তেলবাহী ওয়াগন ছিল। এর মধ্যে পাঁচটি লাইনচ্যুত হয়েছে। ফলে রাজশাহীর সঙ্গে রনপুরগামী সব ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে আমনুরা স্টেশন এলাকায় তেলবাহী ট্রেনের পাঁচটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রহনপুর রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মামুনুর রশিদ জানান, একটি তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুতির কারণে রহনপুর থেকে ঈশ্বরদীগামী কমিউটার ট্রেন আমনুরা রেল জংশনে আটকে রয়েছে। আর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে রাজশাহীগামী পূনর্ভবা এক্সপ্রেস ট্রেনটি রহনপুর স্টেশনে অবস্থান করছে।

স্টেশনমাস্টার আরও জানান, খুলনা থেকে দুপুর ১২টার দিকে ছেড়ে আসা মহানন্দা ট্রেনটি আসারও কোনো খবর নেই।

এ বিষয়ে আমনুরা স্টেশনের মাস্টার হাসিবুল হাসান বলেন, ‘ঈশ্বরদী থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে। রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছাবে। ফলে আগামীকাল সকাল থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছি।’

চাঁপাইনবাবগঞ্জরাজশাহী বিভাগট্রেনজেলার খবর
