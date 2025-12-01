Ajker Patrika

অতিথি পাখিতে মুখর চলনবিল, অসাধু শিকারির ফাঁদে হুমকিতে জীববৈচিত্র্য

শুভাশীষ ভট্টাচার্য্য তুষার, চাটমোহর (পাবনা)
শীত এলেই চলনবিল হয়ে ওঠে অতিথি পাখির স্বর্গভূমি। ছবি: আজকের পত্রিকা
শীত এলেই চলনবিল হয়ে ওঠে অতিথি পাখির স্বর্গভূমি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কখনো টইটুম্বুর পানি, কখনো ফসলের সবুজ শোভা—চলনবিলে ঋতুভেদে বদলে যায় দৃশ্যপট। শীত এলেই এই বিল হয়ে ওঠে অতিথি পাখির স্বর্গভূমি। প্রতিবছরের মতো এবারও দেশের সর্ববৃহৎ এই বিলে নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখির আগমন শুরু হয়েছে। হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে খাবারের সন্ধানে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমেছে তারা।

সাধারণত অক্টোবর-নভেম্বরের শেষ দিকে বিলে পানি কমতে থাকে। এ সময় খাদ্যের খোঁজে চলনবিলে আসে বক, কানা বক, ইতালি, শর্লি, পিঁয়াজখেকো, ত্রিশূল, বাটুইলা, নারুলিয়া, লালস্বর, কাদাখোঁচা, ফেফি, ডাহুক, বালিহাঁস, পানকৌড়ি, শামকৈলসহ অসংখ্য প্রজাতির দেশি-বিদেশি পাখি। ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত এদের অবস্থান থাকে ফাঁকা মাঠ, উন্মুক্ত জলাশয় ও গাছপালায়। সাইবেরিয়াসহ শীতপ্রধান বিভিন্ন দেশ থেকেই আসে এসব অতিথি।

এ বছর চলনবিলে বেশি নজর কেড়েছে বালিহাঁস, বক ও রাতচোরা প্রজাতির পাখি। তবে সব আনন্দ ম্লান করে দিচ্ছে অসাধু শিকারিদের দৌরাত্ম্য। কোথাও জাল, কোথাও বিষটোপ বা ফাঁদ পেতে নির্বিচারে ধরা হচ্ছে পরিযায়ী ও দেশি পাখি। এতে হুমকির মুখে পড়ছে বিলে জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য।

প্রতিবছরের মতো এবারও দেশের সর্ববৃহৎ চলনবিলে নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখির আগমন শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রতিবছরের মতো এবারও দেশের সর্ববৃহৎ চলনবিলে নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখির আগমন শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাটমোহর উপজেলার বিলচলন ইউনিয়নের বোঁথর গ্রামের বাসিন্দা এনামুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার পর বিলে প্রচুর ছোট মাছ আর পোকামাকড় মেলে। এগুলোর খোঁজে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসে। এখন প্রায় সবখানেই তাদের দেখা যাচ্ছে।’

হান্ডিয়াল ইউনিয়নের বাঘলবাড়ি এলাকার ফজলুল হক জানান, বোরো মৌসুমে পোকামাকড় খেতে নেমে আসে প্রচুর পাখি। কিন্তু শিকারিরা বিলে জাল পেতে লাঠি হাতে পাখিগুলোকে তাড়িয়ে দেয়। ভয়ে পাখি জালে আটকা পড়ে, পরে সেগুলো খাঁচাবন্দী করে বাজারে বিক্রি করা হয়।

হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে খাবারের সন্ধানে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমেছে পরিযায়ী পাখি। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে খাবারের সন্ধানে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমেছে পরিযায়ী পাখি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাটমোহরের পরিবেশকর্মী ডা. এস এম আতিকুল আলম বলেন, ‘পাখি শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যই বাড়ায় না, পোকামাকড় খেয়ে কৃষকেরও উপকার করে। আইন থাকলেও শিকার বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেই। সচেতনতার অভাবে দেশি প্রজাতির অনেক পাখি বিলুপ্তির পথে। পরিযায়ী পাখিও ক্রমেই কমে যাচ্ছে।’

এ বিষয়ে চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাসের চৌধুরী বলেন, ‘বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনের আওতায় আমরা শিগগিরই বিলে শিকারবিরোধী অভিযান পরিচালনা করব।’

চাটমোহর
পরপর দুই বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত ইরা: স্বপ্ন, পরিশ্রম আর পরিবারের অনুপ্রেরণার ফসল

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
তাজিন জান্নাত ইরা। ছবি : সংগৃহীত
তাজিন জান্নাত ইরা। ছবি : সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার কুলচারা গ্রামের মেয়ে তাজিন জান্নাত ইরা। পরপর দুটি বিসিএসে চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্তির মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন—দৃঢ় মনোবল আর পারিবারিক সমর্থন থাকলে কোনো বাধাই গন্তব্যে পৌঁছানোর পথে বাধা হতে পারে না। ৪৪তম বিসিএসে প্রশাসন ক্যাডারে এবং সর্বশেষ ৪৫তম বিসিএসে পররাষ্ট্র ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্তির গৌরব অর্জন করেছেন তিনি।

মৃত আলী হোসেন এবং মোছা. সেলিনা বেগমের বড় মেয়ে ইরা বর্তমানে আলমডাঙ্গা থানার শ্যামপুর গ্রামের মো. খাদেমুল ইসলাম জনির স্ত্রী। তার এই সাফল্যের পেছনের গল্প, প্রস্তুতি কৌশল ও অনুপ্রেরণা নিয়েই এই বিশেষ প্রতিবেদন।

আকর্ষণীয় একাডেমিক ফলাফলের অধিকারী ইরা তার শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই ছিলেন উজ্জ্বল। তিনি বলেন, ‘আমি এসএসসিতে ৪.৭৫, এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছি। এলএলবি ও এলএলএমে আমার সিজিপিএ ছিল ৪। শিক্ষাজীবনে দুটি স্বর্ণপদক পেয়েছি। কবিতা লেখা এবং আবৃত্তির প্রতি আমার ঝোঁক ছিল, যার জন্য জেলাভিত্তিক এবং বিভাগভিত্তিক বেশ কিছু পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অর্জন করেছি।’

ইরা তার বিসিএস-এর স্বপ্নযাত্রার শুরুটা তুলে ধরেন গভীর আবেগ নিয়ে। তার বাবা চাইতেন, তার মেয়ে আরও দশটা মেয়ের আদর্শ হবে। বাবা বলতেন, ‘মানুষ ছেলের পেছনে টাকা বিনিয়োগ করে, আর আমি মেয়েকে মানুষ করে দেখাবো মেয়েরাও পারে’।’ কিন্তু খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারানোর পর সেই স্বপ্নের হাল ধরেন তার মা।

তাজিন জান্নাত ইরা বলেন, ‘আমার মা বাবার স্বপ্নটা আমার চোখে আঁকতেন। যা আমি পারি না, মা সেটাও বলে আমার মেয়ে পারবেই। আমার প্রতি মায়ের বিশ্বাস এবং আমাদের জন্য করা কষ্টগুলো আমাকে পড়াশোনায় উৎসাহী করে তুলতো। এইচএসসির রেজাল্টের পর বিয়ে হয়, যখন স্বামীকে আমার স্বপ্নের কথা জানাই, তখন অনেকেই তাকে নিরুৎসাহিত করতো। তবুও কারো কথা কানে না নিয়ে সে পাশে থেকেছে। সে শুধু আমার জীবনসঙ্গী না, সে আমার সহযোদ্ধা। আমার প্রতি মা এবং স্বামীর বিশ্বাস আমাকে আরও দৃঢ় পরিশ্রমী করে তুলেছিল এবং আমি জানতাম আমাকে পারতেই হবে।”

ইরা তার প্রস্তুতিতে লিখিত পরীক্ষাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ হিসেবে তিনি জানান, ‘পছন্দের ক্যাডার পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই লিখিত পরীক্ষায় ভালো করার ওপর নির্ভর করে।’ প্রথমে তিনি সিলেবাস ভালোভাবে বুঝে নিয়ে গুরুত্বের ভিত্তিতে একটি রুটিন তৈরি করেন। বাংলা ও ইংরেজি গ্রামারের ভিত্তি শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন তিনি। নিয়মিত অল্প অল্প করে ভোকাবুলারি পড়তেন এবং নোট করতেন, যা পরের দিন রিভাইজ দেওয়ার মাধ্যমে ঝালাই করতেন। পড়া ভুলে যাওয়ার সমস্যা কাটাতে তিনি প্রচুর লিখতেন। কঠিন বিষয়গুলো কয়েকবার দেখে দেখে লিখলেই মুখস্থ হতে থাকতো। ভুল হলে আবার দেখে নিতেন। যে বিষয়গুলো বুঝতে সমস্যা হতো, সেগুলোর জন্য ইউটিউবকে বিকল্প মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন। টপিক ধরে সার্চ করে ভালো লেকচার দেখে ধারণাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে নিতেন।

তিনি নিজেকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে রাখার কারণ হিসেবে জানান, ‘অনার্স প্রথম বর্ষ থেকেই তিনি বিসিএস-এর জন্য অল্প অল্প করে পড়তেন। তাই চতুর্থ বর্ষের আগেই তার সিলেবাস মোটামুটি শেষ হয়েছিল। এর ফলে তিনি লিখিত প্রস্তুতির দিকে বেশি মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন, যা লেখার গতি বৃদ্ধি এবং ভুল বুঝতে সহায়ক হয়েছে।’

বিসিএস-এর আগে তাজিন জান্নাত ইরা বাংলাদেশ ব্যাংক এডি (সহকারী পরিচালক) পদে কেবল একটি চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন। এবং তিনি সেই পরীক্ষায় সফল হয়ে চাকরিও পেয়েছিলেন। নবীন বিসিএস প্রার্থীদের জন্য ইরার পরামর্শ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘যে বিষয়টি পড়া শেষ হলো, সেইটা নিয়মিত রিভাইজ দিতে হবে। নিয়মিত নিজে নিজেই ঘড়ির টাইম ধরে পরীক্ষা দিতে হবে। এতে পরীক্ষাতে সময়ের ব্যাপারটা আয়ত্ব হবে, আবার ভুলগুলোও বুঝতে পারবেন। কয়েকদিন পড়াশোনা না করে একদিন ১০-১২ ঘণ্টা পড়ে হবে না, নিয়মিত ৫-৬ ঘণ্টা পড়তে হবে।’

চুয়াডাঙ্গা সদর
খুলনায় ভাড়াটে খুনি-আতঙ্ক

  • ছয় শীর্ষ সন্ত্রাসী বাহিনীর হয়ে টার্গেট কিলিংয়ে জড়াচ্ছে তারা।
  • আ.লীগ সরকারের পতনের পর এসব বাহিনীর উত্থান।
  • বিভিন্ন সময়ে অপরাধীরা জায়গা বদল করে, ধরা কঠিন হয়ে পড়ে: পুলিশ
কাজী শামিম আহমেদ, খুলনা
রনি চৌধুরী বাবু, আশিক, নূর আজিম ও হুমায়ুন কবীর। ছবি: সংগৃহীত
রনি চৌধুরী বাবু, আশিক, নূর আজিম ও হুমায়ুন কবীর। ছবি: সংগৃহীত

খুলনার ছয় শীর্ষ সন্ত্রাসী বাহিনীর হয়ে টার্গেট কিলিংয়ে জড়াচ্ছে ভাড়াটে খুনিরা। তাদের অবস্থান শনাক্তে পুলিশ বেশ তৎপর। তবে এই মুহূর্তে পুলিশের হাতে কোনো তালিকা নেই। তারা বলছে, ভাড়াটে খুনির সংখ্যা ২০ থেকে ২৫। মাদক কারবার, ভূমি দস্যুতা, চাঁদাবাজি, অস্ত্র বিক্রি ও ভাড়াটে খুনে জড়াচ্ছে তারা।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে, পেশাদার খুনিদের টার্গেট কিলিংয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। শীর্ষ ছয়টি বাহিনীর প্রধানদের বিরুদ্ধে খুন, মাদকসংক্রান্ত ৬৭টি মামলার রেকর্ড পাওয়া গেছে। গতকালও দুজনকে হত্যা করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এসব বাহিনীর উত্থান। এ প্রসঙ্গে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) ত ম রোকনুজ্জামান বলেন, ‘এই মুহূর্তে ভাড়াটে খুনিদের তালিকা আমাদের কাছে নেই। তবে গত অক্টোবর মাসের অপরাধ সভার পর খুনিদের চিহ্নিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আসলে খুনিরা সব সময় শহরে চলাফেরা করে না। তাদের টার্গেট কিলিংয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়।’

জানা গেছে, খুলনা নগরীতে এই মুহূর্তে ছয়টি সন্ত্রাসী গ্রুপের প্রধানেরা ৬৭ মামলা মাথায় নিয়ে অপরাধ জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনিতে লিপ্ত রয়েছেন। গত জানুয়ারি মাসে কেএমপির কমিশনার জুলফিকার আলী হায়দার খুলনার শীর্ষ ১২ সন্ত্রাসীকে ধরতে পুরস্কার ঘোষণা করার পর কিছু সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হলেও অধিকাংশ রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সক্রিয় সন্ত্রাসীরা

বর্তমানে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তালিকায় ওপরের দিকে রয়েছে রনি চৌধুরী বাবু ওরফে গ্রেনেড বাবুর নাম। নগরীর শামসুর রহমান রোডের বাসিন্দা গ্রেনেড বাবুর বিরুদ্ধে কেএমপির বিভিন্ন থানায় ১৭টি মামলা রয়েছে। পুলিশ ও একাধিক গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ২০০১ সালে বোমা তৈরি করে চরমপন্থীদের কাছে সাপ্লাই দিয়ে এবং বোমা নাশকতার সঙ্গে জড়িত থাকায় পুলিশ-র‍্যাবের শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকায় উঠে আসেন গ্রেনেড বাবু। এরপর মাদক বিক্রি, চাঁদাবাজি, জুয়ার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ন্ত্রণ করতে গ্রেনেড বাবু নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলেন।

সক্রিয় আছে নূর আজিম গ্রুপ। নগরীর টুটপাড়া ইস্ট সার্কুলার রোডের বাসিন্দা শানু মুহুরীর ছেলে নূর আজিমের বিরুদ্ধে কেএমপির বিভিন্ন থানায় ১৩টি মামলার রেকর্ড পাওয়া গেছে। কিশোর গ্যাং সৃষ্টির মাধ্যমে ২০১৬ সালে তিনি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। গত ১ জানুয়ারি ঢাকা থেকে শীর্ষ সন্ত্রাসী নূর আজিমসহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে সন্ত্রাসী নূর আজিমের সহযোগীরা এখন এলাকায়। তাঁরা রূপসা স্ট্যান্ড রোড, চাঁনমারী, রূপসা মাছবাজার, শেখপাড়া বাজার, গোবরচাকা, টুটপাড়া, জিন্নাহপাড়া, লবণচরা, চাঁনমারী বাজার, বানিয়াখামারসহ আশপাশ এলাকায় প্রতিদিনই সশস্ত্র মহড়া দিচ্ছেন।

নগরীর চানমারি দ্বিতীয় লেনের আশিকের বিরুদ্ধে ৮টি মামলা রয়েছে। খুলনা শহরের বর্তমানে সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে আশিক গ্রুপ। ২০১৮ সালে ৬ সেপ্টেম্বর প্রথম হত্যা মামলায় জড়িয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে যুক্ত হন। বর্তমানে তিনি পলাতক। তাঁর দলে সদস্য রয়েছেন ২৩ জন। তাঁদের নামে মোট মামলা রয়েছে ১১০টি।

নগরীর মিস্ত্রিপাড়া বাজারের বাসিন্দা পলাশ শেখের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ১৯টি মামলার রেকর্ড পাওয়া গেছে। গত আওয়ামী লীগ আমলে দাপুটে ছিল পলাশ চক্র। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ফের সক্রিয় হয়েছেন পলাশ। সর্বশেষ ১৮ অক্টোবর কারাগারে গ্রেনেড বাবুর সহযোগী কালা তুহিন ও পলাশ চক্রের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

নগরীর মহেশ্বরপাশা এলাকার হুমায়ুন কবীর ওরফে হুমার বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ৪টি মামলার রেকর্ড পাওয়া গেছে। হুমা ছিলেন বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান গাজী কামরুলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। গত বছরের ৫ আগস্ট সরকারের পতনের পর বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী বাহিনী তাদের উপস্থিতি জানান দেয়। নগরীর দৌলতপুর দেয়ানা বাউন্ডারি রোডের বাসিন্দা কবির হোসেনের ছেলে আরমিন ওরফে আলামিনের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা রয়েছে। তিনিও বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য।

সার্বিক বিষয়ে পুলিশ কমিশনার জুলফিকার আলী হায়দার বলেন, ‘ইতিমধ্যে বিভিন্ন পয়েন্টে চেক পোস্ট বসানোসহ অপরাধীদের তথ্য জানতে তথ্য বাক্স বসানো হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে অপরাধীরা জায়গা বদল করে। ফলে অনেক সময় তাদের ধরা কঠিন হয়ে পড়ে।’

খুলনা
ময়মনসিংহের ১১ আসন: বিএনপির দ্বন্দ্বে সুবিধায় জামায়াত

  • ১১ আসনের ৯টিতে প্রাথমিক মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি।
  • ৯টির মধ্যে ৫টিতে বঞ্চিতদের অনুসারীদের বিক্ষোভ-অবরোধ।
  • জোটের জন্য একটি ছেড়ে দিয়ে বাকি ১০টিতে প্রচারে জামায়াত।
  • কোন্দল সত্ত্বেও বৃহৎ স্বার্থে সবাই দলের জন্য কাজ করবে, দাবি বিএনপির।
ইলিয়াস আহমেদ, ময়মনসিংহ  
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭: ০১
সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, জাকির হোসেন, মোতাহার হোসেন তালুকদার, মতিউর রহমান আকন্দ, কামরুল হাসান ও কামরুল আহসান। ছবি: সংগৃহীত
সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, জাকির হোসেন, মোতাহার হোসেন তালুকদার, মতিউর রহমান আকন্দ, কামরুল হাসান ও কামরুল আহসান। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ময়মনসিংহের ১১টি সংসদীয় আসনের ৯টিতেই দলের প্রাথমিক মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে বিএনপি। এগুলোর মধ্যে ৫টিতেই সরব মনোনয়নবঞ্চিতরা। দলীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবিতে এলাকায় বিক্ষোভ, অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালন করছেন বঞ্চিত ব্যক্তিদের অনুসারীরা। আরও একাধিক আসনে দলের মধ্যকার গ্রুপিংয়ে বিপাকে পড়তে পারে বিএনপি। অন্যদিকে জোটসঙ্গীদের জন্য একটি ছেড়ে দিয়ে জেলার বাকি ১০টি আসনে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থীরা। বিভিন্ন স্থানে বিএনপির অভ্যন্তরীণ বিরোধের সুবিধা পেতে পারেন তাঁরা।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, দলীয় কোন্দল থাকলেও বৃহৎ স্বার্থে সবাই এক হয়ে বিএনপিকে জেতাতে কাজ করবে। জামায়াত ধারে-কাছেও থাকবে না।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, ‘৫ আগস্টের পর জামায়াতের জনপ্রিয়তা কয়েক গুণ বেড়েছে। কারণ, আমাদের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মানুষকে হয়রানি বা চাঁদাবাজির কোনো অভিযোগ নেই। ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যেই জনগণ দাঁড়িপাল্লায় ভোট দেবে।’

ময়মনসিংহ-১

হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স। তবে এখানে বিএনপির তিনটি গ্রুপ সক্রিয়। প্রিন্সের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে এলাকায় বিশাল মিছিল করেছেন উপজেলা বিএনপির সদস্য সালমান ওমর রুবেলের অনুসারীরা। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী উপজেলা আমির মাহফুজুর রহমান মুক্তা। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী হতে পারেন মাওলানা তাজুল ইসলাম।

ময়মনসিংহ-২

এখানে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী তারাকান্দার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন তালুকদার। তবে তাঁর প্রার্থিতা বাতিলের দাবিতে নিয়মিত নানা কর্মসূচি পালন করছেন সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আবুল বাসার আকন্দের অনুসারীরা। ফুলপুর ও তারাকান্দা উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী আনোয়ার হাসান সুজন। ইসলামী আন্দোলন থেকে মুফতি গোলাম মাওলা ভুইয়া, খেলাফত মজলিস থেকে মতিউর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস থেকে মুফতি মোহাম্মদুল্লাহ এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম থেকে আবু রায়হান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

ময়মনসিংহ-৩

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে এখানে আলোচনায় ছিলেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আহম্মেদ তায়েবুর রহমান হিরন। তবে গৌরীপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে শেষ পর্যন্ত দলের প্রাথমিক মনোনয়ন পান প্রকৌশলী মো. ইকবাল হোসাইন। প্রতিবাদে উপজেলায় ব্যাপক বিক্ষোভ, অবরোধ ও ভাঙচুর করে হিরনের অনুসারীরা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিরনসহ পাঁচজনকে বহিষ্কার করা হলেও প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন হিরনের অনুসারীরা। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী উপজেলা আমির মাওলানা বদরুজ্জামান। নেতা-কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন তিনি।

ময়মনসিংহ-৪

ময়মনসিংহ মহানগর ও সদর উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিকে এই অঞ্চলের রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হলেও পরে তা স্থগিত করা হয়। তবে এলাকায় আবু ওয়াহাব আকন্দ, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব রোকনুজ্জামান সরকার এবং ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের পক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করছে তাঁদের অনুসারীরা। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী মহানগর আমির কামরুল আহসান এমরুল নিয়মিত গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। এনসিপি থেকে ডা. জাহেদুল করিম এবং আশিকিন রাজনের নাম শোনা যাচ্ছে।

ময়মনসিংহ-৫

মুক্তাগাছা উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেনের ছোট ভাই জাকির হোসেন বাবলু। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ। এখানে দুই প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারে।

ময়মনসিংহ-৬

কৃষিনির্ভর ফুলবাড়িয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী আকতারুল আলম ফারুক। তবে দলের বিবদমান তিন পক্ষের বৈরিতা তাঁর জন্য বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। এর সুবিধা পেতে পারেন জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী কামরুল হাসান মিলন।

ময়মনসিংহ-৭

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত ত্রিশাল উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য ডা. মাহাবুবুর রহমান লিটন। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী মহানগর শাখার নায়েবে আমির আসাদুজ্জামান সোহেল।

ময়মনসিংহ-৮

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী আয়নাঘরের ভুক্তভোগী প্রকৌশলী লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু। এই আসনে দলের আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী সাবেক এমপি শাহ নূরুল কবীর শাহীন। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী উপজেলা আমির মঞ্জুরুল হক হাসান।

ময়মনসিংহ-৯

এখানে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের উপজেলা কমিটির আহ্বায়ক ইয়াসের খান চৌধুরী। তবে নান্দাইল উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনটিতে বিএনপি পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত। জামায়াত থেকে এখনো এখানে কাউকে সবুজসংকেত দেওয়া হয়নি। এখানে তাঁরা ইসলামি দলগুলোর জোট থেকে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম চানকে সমর্থন দিতে পারেন।

ময়মনসিংহ-১০

গফরগাঁও উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে বিএনপির ছয়জন মনোনয়নপ্রত্যাশী রয়েছেন। তবে দল থেকে এখনো কাউকে সবুজসংকেত দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে নেতা-কর্মীদের নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী দলের উপজেলা আমির ইসমাইল হোসেন।

ময়মনসিংহ-১১

শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত ভালুকা উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ফখরুদ্দীন আহম্মেদ বাচ্চু। তবে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে এলাকায় মশাল মিছিল করেছেন দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মুহাম্মদ মুর্শেদ আলমের অনুসারীরা। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী উপজেলার আমির সাইফ উল্লাহ পাঠান।

ময়মনসিংহ
চট্টগ্রামে নতুন রোগী ৭৫: স্থানীয় ও প্রবাসীদের মধ্যে এইডস ছড়িয়েছে বেশি

  • আক্রান্তদের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা ৫৩ জন।
  • নতুন করে ১ যৌনকর্মী আক্রান্ত।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০: ০০
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণ কমেছে। তবে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর তুলনায় স্থানীয় এবং প্রবাস থেকে আসা মানুষের মধ্যে বেড়েছে সংক্রমণ। চমেক সূত্রে জানা গেছে, গত অক্টোবর থেকে পূর্ববর্তী এক বছরে আক্রান্ত হয়েছে ৭৫ জন। তাদের মধ্যে স্থানীয় ২৬ জন, প্রবাস থেকে ২০ জন।

এইডস বিষয়ে সবাইকে সচেতন করতে ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতিবছর ১ ডিসেম্বর এইডস দিবস পালিত হয়। এই দিবসের আগে চমেক সূত্রে এমন তথ্য জানা গেল। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের (চমেক) এআরটি সেন্টারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩-এর নভেম্বর থেকে ২০২৪-এর অক্টোবর পর্যন্ত এইডসে আক্রান্ত হয় ৮৪ জন, মারা যায় ১১ জন। গত অক্টোবর থেকে পূর্ববর্তী এক বছরে আক্রান্ত হয়েছে ৭৫ জন। মারা গেছে ১৩ জন।

চমেক সূত্র জানায়, গত এক বছরে সন্ধিগ্ধ ৩ হাজার ৭৬৬ জনকে পরীক্ষা করা হয়। তাদের মধ্যে ৭৫ জনের শরীরে নতুন করে এইচআইভি সংক্রমণ শনাক্ত হয়। গত বছর মারা যাওয়া ১৩ জন রোগী এসেছিল অত্যন্ত খারাপ অবস্থা নিয়ে এবং ওষুধ শুরুর আগেই তাদের মৃত্যু হয়। আক্রান্ত ৭৫ জনের সংক্রমণের উৎস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংক্রমণের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণকারী গোষ্ঠীর চেয়েও সাধারণ জনগণ ও প্রবাসী বেশি আক্রান্ত হয়েছে এইডসে। আক্রান্তদের মধ্যে সাধারণ মানুষ ২৬ জন, প্রবাসী ২০ জন, পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে আক্রান্ত হয় ১৫ জন, যৌনকর্মী ১ জন, স্বামী থেকে স্ত্রী আক্রান্ত হয় ১২ জন ও শিশু ১ জন। অন্যদিকে, আক্রান্তদের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা ৫৩ জন, কক্সবাজারের বাসিন্দা ৪ জন, ফেনীর ৭ জন, রাঙামাটির ২ জন এবং কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি, লক্ষ্মীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নাটোর ও নোয়াখালী জেলার বাসিন্দা রয়েছে ১ জন করে। পরিসংখ্যানের তথ্যমতে, শনাক্তের ৬১ শতাংশের বেশি এসেছে সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং প্রবাসীদের মধ্য থেকে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগের তত্ত্বাবধানে অ্যান্টি-রিক্টোভাইরাল থেরাপি সেন্টারে (এআরটি) এইডস রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে চমেক হাসপাতালের চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগের প্রধান ডা. জুনায়েদ মাহমুদ খান বলেন, ‘নিয়মিত ওষুধ সেবন ও ফলোআপের মাধ্যমে রোগী সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে। সরকারিভাবে এই রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এইচআইভি এখন নিয়ন্ত্রণযোগ্য।’ তিনি আরও বলেন, হাঁচি, কাশি কিংবা একই পাত্রে খাবার খেলে এইচআইভি ছড়ায় না। কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ, ব্যবহৃত সুচ-সিরিঞ্জ ব্যবহার এবং অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

চট্টগ্রাম
