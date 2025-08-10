Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

দুর্গাপুরে হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি  
দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আহত একজনকে ভর্তি করা হয়। এ সময় সেখানে লোকজনের ভিড় জমে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আহত একজনকে ভর্তি করা হয়। এ সময় সেখানে লোকজনের ভিড় জমে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর দুর্গাপুরে ওয়াজেদ আলী (৭০) নামের এক হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ রোববার (১০ আগস্ট) সকালে উপজেলার মাড়িয়া ইউনিয়নের হোজা অনন্তকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। হামলায় ওয়াজেদ আলীর স্ত্রী লাইলী বেগম (৬০) ও ছেলে মাসুম আলীও (২৮) আহত হন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৪ মে হোজা অনন্তকান্দি গ্রামে মারামারিতে হাসিবুর নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। এ ঘটনায় ১৫ মে দুর্গাপুর থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়। এ মামলায় আসামি ছিলেন ওয়াজেদ আলী। সম্প্রতি ওয়াজেদ আলী জামিনে বের হয়ে এলাকায় ছিলেন। আজ সকালে তিনি ছেলেকে নিয়ে গ্রামের বিলের পশ্চিম পাশে নিজের পান বরজে কাজ করছিলেন। এ সময় একই গ্রামের একরামুল, ফয়সাল, এমদাদুল, হান্নান ও মান্নানসহ ১০-১৫ জন লাঠি, লোহার রড, হাঁসুয়া ও রামদা নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালান। হামলায় ওয়াজেদ আলীর মাথা, বাঁ হাতের কবজি ও পায়ে গুরুতর জখম হয়। এ ছাড়া তাঁর ছেলে ও স্ত্রী গুরুতর আহত হোন। তাঁদেরকে দুর্গাপুর ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে বেলা ৩টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ওয়াজেদ আলী।

ওয়াজেদ আলীর স্ত্রী লাইলী বেগম বলেন, ‘আমার স্বামী ও সন্তান আদালত থেকে জামিনে ছিলেন। প্রতিপক্ষের ভয়ে আমরা নিজ বাড়িতে উঠতে পারি না। নানা সময় তারা হুমকি-ধমকি দেয়। এজন্য আমরা আত্মীয়ের বাড়িতে থাকি। আজ রোববার সকালে পান বরজে গেলে আমার স্বামী-সন্তানকে হত্যা করতে তারা হামলা চালায়।’

জানতে চাইলে দুর্গাপুর থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, আগের একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এক পক্ষের তিনজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ওয়াজেদ আলী নামের একজন মারা গেছেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়:

কুপিয়ে হত্যাদুর্গাপুররাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

সম্পর্কিত

গাজীপুরে শিশুকে অজ্ঞান করে ধর্ষণ ও ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

গাজীপুরে শিশুকে অজ্ঞান করে ধর্ষণ ও ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

মাধবপুর সীমান্তে ভারতীয় রুপি-পণ্যসহ আটক ১

মাধবপুর সীমান্তে ভারতীয় রুপি-পণ্যসহ আটক ১

জুলাই যোদ্ধার তালিকায় সংগঠনের ‘কারও নাম না থাকায়’ ছাত্রদলের মহাসড়ক অবরোধ

জুলাই যোদ্ধার তালিকায় সংগঠনের ‘কারও নাম না থাকায়’ ছাত্রদলের মহাসড়ক অবরোধ

নৌকাডুবি: ২৪ ঘণ্টা পর নিখোঁজ বিজিবি সদস্যের লাশ উদ্ধার

নৌকাডুবি: ২৪ ঘণ্টা পর নিখোঁজ বিজিবি সদস্যের লাশ উদ্ধার