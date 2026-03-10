Ajker Patrika
রাজশাহী

নওগাঁয় গলায় ওড়না প্যাঁচানো ঝুলছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী স্কুলছাত্রীর লাশ

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
নওগাঁয় গলায় ওড়না প্যাঁচানো ঝুলছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী স্কুলছাত্রীর লাশ
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর ধামইরহাটে লিমা পাহান (১৭) নামে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছ পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে বাঁশের আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থা থেকে তার চাচা নির্মল পাহান ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নিহত লিমা পাহান ধামইরহাট পৌর ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হাটনগর এলাকার নিমাই পাহানের মেয়ে। পরিবারে চার বোনের মধ্যে সে বড়। ধামইরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল সে। ঘটনার সময় বাড়িতে সে একাই ছিল এবং ওই লাশের গলায় দাগের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পরিবারের সদস্যরা জানান, লিমা পাহানের মাথায় সমস্যা থাকার কারণে সে আত্মহত্যা করতে পারে।

তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিবেশী এক নারী মুদি ব্যবসায়ী জানান, বাবা–মার অভাবের সংসারে অর্থের অভাবে ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারছিল না লিমা। এরই মধ্যে মামার সঙ্গে নিহতের বাবা-মার মধ্যে পাওনা টাকা নিয়ে কিছু ঝামেলা হয়েছিল। এ কারণে পরিবারের মধ্যে সে নিজেকে বোঝা ভেবে আত্মহত্যা করতে পারে। এর সঠিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

নিহতের মা রঞ্জনা পাহান জানান, প্রতিদিনের মতো সকালে মাঠে ধান লাগানোর কাজে বাড়ি থেকে বের হন তিনি। সন্ধ্যায় জানতে পারেন, মেয়ে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তবে কি কারণে আত্মহত্যা করতে পারে, এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান তিনি।

ধামইরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাবিহা ইয়াসমিন জানান, লিমা পাহান বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। সে মেয়ে হিসেবে ভালো ছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার কারণ হিসেবে তিনি কিছুই জানেন না।

এ বিষয়ে ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিষয়টি জানার পর রাত ৮টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মরদেহ থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্ত শেষে আরও বিস্তারিত জানা যাবে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাশিক্ষার্থীনওগাঁরাজশাহী বিভাগধামইরহাটরাজশাহীমরদেহআত্মহত্যাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

নেতানিয়াহু নিহত বা গুরুতর আহত হওয়ার দাবি ইরানি গণমাধ্যমের, ‘গুজব’ বলে উড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

ইরান যুদ্ধ থেকে ‘প্রস্থানের পথ’ খুঁজছে ইসরায়েল

ইরানের স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের দুর্বলতা ও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের শক্তিমত্তা

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে মানুষের ৪৭টি মাথার খুলি, বিপুল পরিমাণ হাড়সহ গ্রেপ্তার ৪

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

সম্পর্কিত

টাঙ্গাইলের সিল্ক শিল্প: দিনরাত ব্যস্ত কারিগরেরা

টাঙ্গাইলের সিল্ক শিল্প: দিনরাত ব্যস্ত কারিগরেরা

নিবন্ধিত অটোরিকশা তিন হাজার, চলে ২৩ হাজার

নিবন্ধিত অটোরিকশা তিন হাজার, চলে ২৩ হাজার

ইছামতী-হুরাসাগর নদ এখন ধানের খেত

ইছামতী-হুরাসাগর নদ এখন ধানের খেত

‎তেজগাঁও কলেজে ‘নকল’ ধরায় শিক্ষককে মারধর, মামলা

‎তেজগাঁও কলেজে ‘নকল’ ধরায় শিক্ষককে মারধর, মামলা