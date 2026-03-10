ইছামতী-হুরাসাগর নদ এখন ধানের খেত

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার বুক চিরে বয়ে চলা ইছামতী, হুরাসাগর ও ফুলজোড় নদীতে একসময় ছিল স্রোত, চলত নৌযান। সময়ের ব্যবধানে সে চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। ফুলজোড় নদীর কিছু অংশে খননকাজ হলেও ইছামতী ও হুরাসাগরের বেশির ভাগ অংশ এখন পানিশূন্য। শুষ্ক মৌসুম তো বটেই, বর্ষাকালেও অনেক জায়গায় পানির দেখা মেলে না। কোথাও আবার নদীর বুকে জেগে উঠেছে চর। সেখানে ধানসহ বিভিন্ন ফসলের আবাদ করছেন কৃষকেরা।
সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে, ইছামতী ও হুরাসাগর নদের অনেক জায়গায় পানি নেই বললেই চলে। নদের বুকজুড়ে জেগে উঠেছে চর। সেখানে ধানের চারা রোপণ করেছেন স্থানীয় কৃষকেরা। ধানের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলেরও আবাদ হচ্ছে নদের বুকে।
এলাকার কৃষকেরা জানান, নদে পানি না থাকায় চাষাবাদের জন্য এখন শতভাগ সেচের ওপর নির্ভর করতে হয়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পানির সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। নদ খননের দাবি বহুবার জানানো হলেও এখনো দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।
উপজেলার কৃষ্ণদিয়ার গ্রামের কৃষক আব্দুল ছালাম বলেন, ‘আমরা চাই নদী বেঁচে থাকুক। নদী শুধু মাছ দেয় না, সেচের পানিতেও বড় ভূমিকা রাখে। বর্ষায় নদীর পানি ছড়িয়ে পড়লে জমিতে পলি পড়ে, মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ে। এতে ফসলের ফলনও ভালো হয়। তাই ইছামতী নদী দ্রুত খনন করা দরকার।’
উপজেলার কাজীপুরা গ্রামের সামাদ হোসেন স্মৃতিচারণা করে বলেন, ‘ছোটবেলায় এই হুরাসাগর নদের প্রবল স্রোত দেখেছি। অনেক সময় স্রোতে মানুষও ভেসে যেত। নদে নামতে ভয় পেতাম; কিন্তু সেই নদ এখন পানিশূন্য।’
কামারখন্দ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অঞ্জন কুমার রায় বলেন, ইছামতী ও হুরাসাগর নদের বেশির ভাগ জায়গায় পানি নেই। এতে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং নদের জীববৈচিত্র্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদী দুটিতে মাছের উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় খনন জরুরি।
সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোখলেসুর রহমান বলেন, ইছামতী, হুরাসাগরসহ কয়েকটি নদের তথ্য সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন হলে নদগুলোর খননকাজ শুরু করা হবে।
মাকু আর শানার খটখট শব্দ তুলে আপন মনে শাড়ি বুনছেন হরিপদ। মাটির গর্তে বসে ছন্দে ছন্দে তৈরি করছেন বর্ণিল শাড়ি। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে চাহিদা বেড়েছে, তাই দম ফেলবার ফুরসত নেই এই কারিগরের। হরিপদ কাজ করেন টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইল গ্রামের ‘শুদ্ধ তাঁত’ নামক কারখানায়।১১ মিনিট আগে
যশোর শহরের আরবপুর পাওয়ার হাউস পাড়ার বাসিন্দা শহিদুল আলম। বাসা থেকে শহরের চার খাম্বা মোড়ে তাঁর কর্মস্থলের দূরত্ব চার কিলোমিটার। সাধারণত রিকশায় করে কার্যালয়ে যেতে সময় লাগে ২০ মিনিটের মতো। কিন্তু তাঁকে প্রায় এক ঘণ্টা সময় হাতে রেখে রওনা দিতে হয়। তবু সড়কের তীব্র যানজটের কারণে সময়মতো অফিসে...১৪ মিনিট আগে
তেজগাঁও কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মো. সোহেল রানা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এলএলবি শেষ বর্ষ ২০২৩ সালের পরীক্ষায় কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। গত ৬ মার্চ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সময় তিনি কলেজের ৬০৮ নম্বর কক্ষে দায়িত্বে ছিলেন...৩৭ মিনিট আগে
নওগাঁর ধামইরহাটে লিমা পাহান (১৭) নামে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছ পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে বাঁশের আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থা থেকে তার চাচা নির্মল পাহান ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।৪১ মিনিট আগে