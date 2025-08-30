নুরের ওপর হামলা: যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জে বিক্ষোভ সমাবেশ ও সড়ক অবরোধ করেছেন দলটির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। আজ শনিবার দুপুরে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক থেকে সায়েদাবাদ পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন তাঁরা।
আজ বেলা ১১টা ৫০ মিনিট থেকে ১২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। এ সময় যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের গোলচত্বর এলাকায় ১০-১৫ মিনিটের জন্য সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এ সময় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে সায়েদাবাদ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘ভিপি নুরসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। যারা এ হামলার সঙ্গে জড়িত, তাদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’
সিরাজগঞ্জ জেলা যুব অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক আব্দুল মমিন ফয়সাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগের গোলচত্বর এলাকায় ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছি। ১৬ বছরের স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করে জিতেছি। তখন দেশে বাক্-স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার ছিল না, সরকার ছিল ভারতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই স্বৈরাচারী সরকার আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করেছে, বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থাকে। তাদের পতনের পর আমরা আশা করেছিলাম, দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের সেবা করবে।’
এ বিষয়ে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, বিক্ষোভকারীরা যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের ঢাকা-উত্তরবঙ্গমুখী লেনে অবস্থান নিয়েছিলেন।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জে বিক্ষোভ সমাবেশ ও সড়ক অবরোধ করেছেন দলটির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। আজ শনিবার দুপুরে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক থেকে সায়েদাবাদ পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন তাঁরা।
আজ বেলা ১১টা ৫০ মিনিট থেকে ১২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। এ সময় যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের গোলচত্বর এলাকায় ১০-১৫ মিনিটের জন্য সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এ সময় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে সায়েদাবাদ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘ভিপি নুরসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। যারা এ হামলার সঙ্গে জড়িত, তাদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’
সিরাজগঞ্জ জেলা যুব অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক আব্দুল মমিন ফয়সাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগের গোলচত্বর এলাকায় ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছি। ১৬ বছরের স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করে জিতেছি। তখন দেশে বাক্-স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার ছিল না, সরকার ছিল ভারতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই স্বৈরাচারী সরকার আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করেছে, বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থাকে। তাদের পতনের পর আমরা আশা করেছিলাম, দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের সেবা করবে।’
এ বিষয়ে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, বিক্ষোভকারীরা যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের ঢাকা-উত্তরবঙ্গমুখী লেনে অবস্থান নিয়েছিলেন।
কক্সবাজারের উখিয়ায় সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া দুই স্কুলছাত্রের লাশ সৈকতে ভেসে এসেছে। আজ শনিবার দুপুরে একজন ও গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে অন্যজনের লাশ সৈকতে ভেসে আসে। উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।৩ মিনিট আগে
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ধনাগোদা সেচ প্রকল্পসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মোহনপুর লঞ্চঘাটসংলগ্ন মেঘনা নদীর পারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের যুগ্ম সম্পাদক ও চাঁদপুর৮ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে কুড়ানো তাল নিয়ে বাগ্বিতণ্ডার একপর্যায়ে কমলা বেগমের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেন মো. আশিক মিয়া। এতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলা কমলাকে পরে কোদাল দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে ঝোপে লাশ পুঁতে ফেলেন। কয়েক ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লাশ উদ্ধারের পর উৎসুক জনতা সেজে তা আবার দ২৯ মিনিট আগে
এ ঘটনার প্রতিবাদে মধুর ক্যানটিনের সামনে করা সংবাদ সম্মেলনে ‘দ্য রেড জুলাই’-এর কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. সজীব হোসাইন বলেন, ‘ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা ন্যক্কারজনক। এই হামলায় জড়িতদের আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করতে হবে।১ ঘণ্টা আগে