রাবিতে সাবেক সমন্বয়কদের ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেল ঘোষণা

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন সামনে রেখে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে সাবেক সমন্বয়ক ও শিক্ষার্থীদের একাংশ। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার এই প্যানেলের ঘোষণা দেন।
প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) হিসেবে মনোনীত হয়েছেন সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী ও সাবেক সমন্বয়ক মেহেদী হাসান (মেহেদী সজীব), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী ও সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মার এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ও সাবেক সমন্বয়ক আকিল বিন তালেব মনোনীত হয়েছেন।
এ ছাড়া ক্রীড়া ও খেলাধুলা সম্পাদক পদে ইয়াসিন আরাফাত, সহকারী ক্রীড়া ও খেলাধুলা সম্পাদক পদে মনজু আরিফ, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক পদে মাহবুব আলম মোহন, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদে হেমা আক্তার ইভা, মহিলাবিষয়ক সহকারী সম্পাদক পদে জান্নাতুল ফেরদৌসী তৃষা, তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক পদে মিনহাজুর রহমান, মিডিয়া ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক পদে ফাহির আমিন, সহকারী মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে শামীম আক্তার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক পদে জাকির হোসেন, সহকারী বিতর্ক ও সাহিত্যবিষয়ক সম্পাদক পদে আরিয়ান আহমেদ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক পদে আহসান হাবিব, সহকারী পরিবেশ ও সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক পদে ঈশিন পারভীন তিথি মনোনয়ন পেয়েছেন।
তা ছাড়া নির্বাহী সদস্য-১ সাজ্জাদ হুসাইন, নির্বাহী সদস্য-২ আরিফুল ইসলাম এবং নির্বাহী সদস্য-৩ পদে হাবীব হিমেলকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে মেহেদী হাসান (মেহেদী সজীব), সালাহউদ্দিন আম্মার, আকিল বিন তালেব, জাকির হোসেন ও আহসান হাবিবকেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
রাকসুর তফসিল অনুযায়ী আজ ১০ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। পরে ১১ সেপ্টেম্বর আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ১৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ১৪ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হবে।
২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গ্রহণ শেষে সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
