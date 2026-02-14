Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত ১
রাজশাহী নগরীর মতিহার থানার খোঁজাপুর গোরস্থান এলাকায় আজ শনিবার রাতে গুলির ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে মো. মোস্তফা (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টার দিকে নগরের মতিহার থানার খোঁজাপুর গোরস্থান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মোস্তফা মসজিদে নামাজ আদায় করতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

গুলির ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন মোস্তফাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তিনি মারা গেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মোস্তফা ডাঁশমারী এলাকার তইমুর উদ্দিনের ছেলে। তিনি একটি ময়দার মিলের কর্মচারী। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নেই। রাতে নামাজ পড়তে মসজিদে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। কে বা কারা কেন এই ঘটনা ঘটিয়েছে—তা কেউ বুঝতে পারছেন না। ঘটনাস্থলে একটি তাজা গুলি ও একটি খোসা পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

রামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক এম এ জলিল বলেন, ‘আমাদের এখানে নিয়ে আসার আগেই ওই ব্যক্তি মারা যান। তাঁর ডান পায়ে গুলি লেগেছে। মাথায়ও জখম দেখা গেছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এ কারণে হাসপাতালে আনার আগেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।’

রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত উপকমিশনার গাজিউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা কিছুক্ষণ আগেই ঘটনাটি শুনেছি। এরপর দ্রুতই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে। কেন এই ঘটনা, সেটি আমরা এখনো জানতে পারিনি। কোনো রাজনৈতিক কারণে এ ঘটনা ঘটেছে কি না আমরা তা এখনো জানতে পারিনি।’ এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে পুলিশের তৎপরতা শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

গুলিরামেকঅপরাধনিহতরাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আমরা অবশ্যই সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে চাইব: তারেক রহমান

আমরা অবশ্যই সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে চাইব: তারেক রহমান

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হওয়ায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কী হবে, যা বললেন আলী রীয়াজ

‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হওয়ায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কী হবে, যা বললেন আলী রীয়াজ

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

সম্পর্কিত

রাজশাহীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত ১

রাজশাহীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত ১

নারায়ণগঞ্জে জামানত হারিয়েছেন সাবেক চার এমপি-মন্ত্রী

নারায়ণগঞ্জে জামানত হারিয়েছেন সাবেক চার এমপি-মন্ত্রী

চাঁদপুরে ২০৩ সিলমোহরকৃত ব্যালট উদ্ধার, আদালতের নির্দেশে মামলা

চাঁদপুরে ২০৩ সিলমোহরকৃত ব্যালট উদ্ধার, আদালতের নির্দেশে মামলা

রূপগঞ্জে বিএনপির কার্যালয়ে আগুন

রূপগঞ্জে বিএনপির কার্যালয়ে আগুন