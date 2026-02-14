নারায়ণগঞ্জে জামানত হারিয়েছেন সাবেক চার এমপি-মন্ত্রী

নারায়ণগঞ্জে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রীতিমতো জামানত হারিয়েছেন একাধিক সাবেক এমপি ও মন্ত্রী। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার পর ভোটের মাঠে আলোচনায় থাকলেও ব্যালটের লড়াইয়ে জামানত হারিয়েছেন।
নির্বাচন কমিশন সূত্র বলছে, আইন অনুযায়ী মোট প্রদত্ত ভোটের ন্যূনতম এক-অষ্টমাংশ বা ১২.৫ শতাংশ ভোট না পেলে সরকারি কোষাগারে যুক্ত হবে জামানতের টাকা।
এবারের নির্বাচনে সাবেক এমপি-মন্ত্রীদের মধ্যে নির্বাচনে লড়েছেন নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের সাবেক এমপি আতাউর রহমান আঙ্গুর। নারায়ণগঞ্জ ৩ আসনের সাবেক এমপি ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী রেজাউল করিম। নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক এমপি গিয়াস উদ্দিন এবং একই আসনের সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলী।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার ঘোষিত ফলাফল থেকে জানা যায়, নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার) আসনের মোট ভোটার ২ লাখ ৩০ হাজার ৭৩ জন। এই আসনে স্বতন্ত্র পদে লড়াই করা আতাউর রহমান আঙ্গুর পেয়েছেন ১৮ হাজার ৭৪৪ ভোট। প্রদত্ত ভোটের সাড়ে ১২ শতাংশ না হওয়ায় জামানত হারিয়েছেন।
নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁ-সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনের মোট ভোটার ৩ লাখ ৩২ হাজার ৮৫২ জন। এই আসনে লড়াই করেছেন সাবেক এমপি ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী রেজাউল করিম ও নারায়ণগঞ্জ ৪ আসনের সাবেক এমপি গিয়াস উদ্দিন। এদের মধ্যে রেজাউল করিম পেয়েছেন ৪ হাজার ৫৬৯ ভোট ও গিয়াস উদ্দিন পেয়েছেন ২০ হাজার ৩৭৯ ভোট। দুজনেই জামানত হারিয়েছেন।
নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনের মোট ভোটার ২ লাখ ৬২ হাজার ৭২৯ জন। এই আসনে স্বতন্ত্র পদে নির্বাচন করেছেন সাবেক এমপি গিয়াস উদ্দিন ও বিআরপি থেকে নির্বাচন করেছেন সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলী। তাঁদের মধ্যে গিয়াস উদ্দিন পেয়েছেন ৪ হাজার ৭৭৯ ভোট এবং মোহাম্মদ আলী পেয়েছেন ১১ হাজার ৩২৮ ভোট। দুজনেই জামানত হারিয়েছেন।
নারায়ণগঞ্জ জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা রায়হান কবীর বলেন, নির্বাচনে প্রার্থীদের জামানত ৫০ হাজার টাকা। নারায়ণগঞ্জে জামানত হারানো প্রার্থীদের টাকা সরকারি কোষাগারে যুক্ত হবে।
রাজশাহীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে মো. মোস্তফা (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টার দিকে নগরের মতিহার থানার খোঁজাপুর গোরস্থান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মোস্তফা মসজিদে নামাজ আদায় করতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে। গুলির ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন মোস্তফাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনের সময় চাঁদপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ গুনরাজদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে গোলযোগ, ব্যালট ছিনতাইয়ের চেষ্টা ও ২০৩ সিলমোহরকৃত ব্যালট পেপার উদ্ধারের ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ৪০-৫০ জনের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় বিএনপির একটি স্থানীয় কার্যালয়ে দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে আগুন দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শনিবার ভোর পৌনে ৪টার দিকে উপজেলার শিমুলিয়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানান রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সবজেল হোসেন।২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণার পর এখন রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রধান আলোচ্য বিষয়—নতুন সরকার গঠন ও সম্ভাব্য মন্ত্রিসভা। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে শিগগির সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ...২ ঘণ্টা আগে