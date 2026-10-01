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রাজশাহী

বিসিএসের গেজেট থেকে বাদ, রাবিতে মানববন্ধন

রাবি প্রতিনিধি  
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ২২: ৩৮
বিসিএসের গেজেট থেকে বাদ, রাবিতে মানববন্ধন
রাবিতে মানববন্ধন । ছবি: আজকের পত্রিকা

৪৯তম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) গেজেট থেকে শিক্ষার্থী বাদ দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু)। দলীয়করণ করতে ওইসব প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন রাকসু প্রতিনিধিরা।

আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে আয়োজিত এক মানববন্ধন থেকে এই প্রতিবাদ জানান রাকসু প্রতিনিধিরা। এ সময় তাঁরা সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন।

রাকসুর প্রতিনিধিরা বলেন, কোনো কারণ ছাড়াই শিক্ষার্থীদের গেজেট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, এটি দলীয়করণের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে। বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের দ্রুত চাকরিতে নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।

প্রতিনিধিরা আরও বলেন, পাস করেও যাঁরা বিসিএস ক্যাডার হতে পারেননি, তাঁদের অবিলম্বে চাকরিতে নিয়োগ দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মেধার মূল্যায়ন না করলে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।

বিষয়:

বাংলাদেশশিক্ষার্থীরাজশাহী বিভাগবিসিএসজেলার খবর
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