Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

এবার ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হলে তিন দশকেও হবে না: নুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্সে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্সে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক দলগুলোর বিভাজনের কারণে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। আজ সোমবার দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্সের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, এবার যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হয়, তাহলে আবার তিন দশকেও হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনগুলোর হল কমিটি প্রণয়ন প্রসঙ্গে নুরু বলেন, ‘আমরা হলপর্যায়ে রাজনীতি চাই না, তবে ক্যাম্পাসে রাজনীতির চর্চা থাকুক—সেটি ছাত্রসংগঠনগুলোর বোঝাপড়ার মাধ্যমে হওয়া উচিত।’

জাতীয় নির্বাচন বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে আমার সংশয় আছে। কারণ, নির্বাচনের আগে দেশি-বিদেশি প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক দলগুলো গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে থাকার দাবি করলেও তাদের মধ্যে বিভাজন চরমে পৌঁছেছে। এই বিভাজনের কারণে নির্বাচন বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।’

ঐকমত্য কমিশনের আলোচিত বিষয় পিআর পদ্ধতি নিয়ে নুর বলেন, ‘বিএনপির এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। পদ্ধতিটি পাস হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে এটি কার্যকর হলে সংসদ বারবার ভেঙে দেওয়া হতে পারে। এটি কার্যকর হবে কি না, তা নির্ভর করবে আগামীতে যারা সরকার গঠন করবে, তাদের ওপর।’

‘দাসত্ব নাকি মুক্তি/শিক্ষার্থীদের ভাবনায় ছাত্র সংসদ’ শীর্ষক এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তালাপ। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতারা, ছাত্র উপদেষ্টা ও শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহী সদররাজনৈতিক দলডাকসুনুরুল হক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আটক

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: সহকারী কর কমিশনার ফাতেমা বরখাস্ত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

সম্পর্কিত

মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকতে পারে, জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকতে পারে, জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সাগর-রুনি হত্যা: ১২০ বারের মতো পেছাল তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ

সাগর-রুনি হত্যা: ১২০ বারের মতো পেছাল তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ

হাতজোড় করে বাঁচার আকুতি, তবুও শেষরক্ষা হয়নি রূপলাল ও প্রদীপের

হাতজোড় করে বাঁচার আকুতি, তবুও শেষরক্ষা হয়নি রূপলাল ও প্রদীপের