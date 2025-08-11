এবার ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হলে তিন দশকেও হবে না: নুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক দলগুলোর বিভাজনের কারণে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। আজ সোমবার দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্সের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, এবার যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হয়, তাহলে আবার তিন দশকেও হবে না।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনগুলোর হল কমিটি প্রণয়ন প্রসঙ্গে নুরু বলেন, ‘আমরা হলপর্যায়ে রাজনীতি চাই না, তবে ক্যাম্পাসে রাজনীতির চর্চা থাকুক—সেটি ছাত্রসংগঠনগুলোর বোঝাপড়ার মাধ্যমে হওয়া উচিত।’
জাতীয় নির্বাচন বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে আমার সংশয় আছে। কারণ, নির্বাচনের আগে দেশি-বিদেশি প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক দলগুলো গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে থাকার দাবি করলেও তাদের মধ্যে বিভাজন চরমে পৌঁছেছে। এই বিভাজনের কারণে নির্বাচন বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।’
ঐকমত্য কমিশনের আলোচিত বিষয় পিআর পদ্ধতি নিয়ে নুর বলেন, ‘বিএনপির এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। পদ্ধতিটি পাস হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে এটি কার্যকর হলে সংসদ বারবার ভেঙে দেওয়া হতে পারে। এটি কার্যকর হবে কি না, তা নির্ভর করবে আগামীতে যারা সরকার গঠন করবে, তাদের ওপর।’
‘দাসত্ব নাকি মুক্তি/শিক্ষার্থীদের ভাবনায় ছাত্র সংসদ’ শীর্ষক এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তালাপ। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতারা, ছাত্র উপদেষ্টা ও শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন।
গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক দলগুলোর বিভাজনের কারণে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। আজ সোমবার দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্সের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, এবার যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হয়, তাহলে আবার তিন দশকেও হবে না।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনগুলোর হল কমিটি প্রণয়ন প্রসঙ্গে নুরু বলেন, ‘আমরা হলপর্যায়ে রাজনীতি চাই না, তবে ক্যাম্পাসে রাজনীতির চর্চা থাকুক—সেটি ছাত্রসংগঠনগুলোর বোঝাপড়ার মাধ্যমে হওয়া উচিত।’
জাতীয় নির্বাচন বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে আমার সংশয় আছে। কারণ, নির্বাচনের আগে দেশি-বিদেশি প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক দলগুলো গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে থাকার দাবি করলেও তাদের মধ্যে বিভাজন চরমে পৌঁছেছে। এই বিভাজনের কারণে নির্বাচন বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।’
ঐকমত্য কমিশনের আলোচিত বিষয় পিআর পদ্ধতি নিয়ে নুর বলেন, ‘বিএনপির এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। পদ্ধতিটি পাস হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে এটি কার্যকর হলে সংসদ বারবার ভেঙে দেওয়া হতে পারে। এটি কার্যকর হবে কি না, তা নির্ভর করবে আগামীতে যারা সরকার গঠন করবে, তাদের ওপর।’
‘দাসত্ব নাকি মুক্তি/শিক্ষার্থীদের ভাবনায় ছাত্র সংসদ’ শীর্ষক এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তালাপ। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতারা, ছাত্র উপদেষ্টা ও শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন।
রাজধানীর মৌচাকে সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের পার্কিংয়ে থাকা প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার হওয়া দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে। তাঁদের দুজনের বাড়ি একই এলাকায়।৮ মিনিট আগে
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আজ সোমবার সকালে ঢাকার কেরানীগঞ্জে র্যাব-১০ সদর দপ্তর, কেন্দ্রীয় কারাগার ও তেঘরিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে উপদেষ্টা এই তথ্য জানান।১৯ মিনিট আগে
সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ আবারও পিছিয়েছে। এই নিয়ে ১২০ বারের মতো তারিখ পিছিয়ে নতুন তারিখ ধার্য করা হয়েছে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমান এই তারিখ ধার্য করেন।২২ মিনিট আগে
মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন গণপিটুনির শিকার রূপলাল দাস ও প্রদীপ লাল। দুই হাতজোড় করে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ‘আমি চোর না, ডাকাত না।’ তবুও শেষরক্ষা হয়নি রূপলাল দাস ও প্রদীপ লালের। তাঁদের সেই মর্মস্পর্শী আকুতির ভিডিও এখন ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, যা দেখে অনেকেই..২২ মিনিট আগে