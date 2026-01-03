Ajker Patrika

সিকৃবিতে কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯৩.৪১ শতাংশ

সিলেট প্রতিনিধি
পরীক্ষা হল পরিদর্শন করেন সিকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলিমুল ইসলামসহ অন্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পরীক্ষা হল পরিদর্শন করেন সিকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলিমুল ইসলামসহ অন্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) গুচ্ছপদ্ধতিতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত এই পরীক্ষা হয়। সিকৃবিতে এ বছর ২ হাজার ২০১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৫৬ জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন। সিকৃবি কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯৩.৪১ শতাংশ।

পরীক্ষা শুরুর পর বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন সিকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলিমুল ইসলাম। পরীক্ষা শেষে তিনি ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সব শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ ইলেকট্রনিকস ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

উল্লেখ্য, এ বছর কৃষি গুচ্ছভুক্ত ৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩ হাজার ৭০১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এর মধ্যে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৩১ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৬, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫১০, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০৫, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৫২, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭৫, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫০, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯০ জন এবং কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

বিষয়:

পরীক্ষাসিলেট বিভাগসিলেটগুচ্ছ ভর্তিভর্তি পরীক্ষাকৃষি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খালেদা জিয়ার ছায়াসঙ্গী ফাতেমার সন্তানেরা কী করেন, ১৬ বছর কেমন কেটেছে

ছেড়ে দিলে কী আর করার: মোস্তাফিজ

ভেনেজুয়েলায় নজিরবিহীন সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে ‘ধরে নিয়ে গেল’ যুক্তরাষ্ট্র

মোস্তাফিজকে দলে নেওয়ায় শাহরুখ খানের ক্ষমা চাওয়া উচিত: সর্বভারতীয় ইমাম সংগঠনের সভাপতি

মোস্তাফিজকে ছেড়েই দিল কলকাতা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ছেড়ে দিলে কী আর করার: মোস্তাফিজ

ছেড়ে দিলে কী আর করার: মোস্তাফিজ

‘আমরা থানা পুড়িয়েছি, এসআই সন্তোষকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম’—ওসিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতার হুমকি

‘আমরা থানা পুড়িয়েছি, এসআই সন্তোষকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম’—ওসিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতার হুমকি

আজকের রাশিফল: অফিসে বসের সুনজরে পড়বেন, বাতাসে প্রেমে পড়ার সুবাস

আজকের রাশিফল: অফিসে বসের সুনজরে পড়বেন, বাতাসে প্রেমে পড়ার সুবাস

ট্রাফিক পুলিশের ওপর চড়াও, বিএনপি নেতাকে অব্যাহতি

ট্রাফিক পুলিশের ওপর চড়াও, বিএনপি নেতাকে অব্যাহতি

ভোটের রাজনীতি: জোটের পর তরুণদের আস্থা হারাচ্ছে এনসিপি

ভোটের রাজনীতি: জোটের পর তরুণদের আস্থা হারাচ্ছে এনসিপি

সম্পর্কিত

ভেনেজুয়েলা তেলশিল্পকে রাষ্ট্রীয়করণ করায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা: উদীচী

ভেনেজুয়েলা তেলশিল্পকে রাষ্ট্রীয়করণ করায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা: উদীচী

সিকৃবিতে কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯৩.৪১ শতাংশ

সিকৃবিতে কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯৩.৪১ শতাংশ

বিচার নিয়ে তাড়াহুড়োর সুযোগ নেই: হাদি হত্যার বিচার নিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বিচার নিয়ে তাড়াহুড়োর সুযোগ নেই: হাদি হত্যার বিচার নিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

যশোরে বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা

যশোরে বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা