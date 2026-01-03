সিকৃবিতে কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯৩.৪১ শতাংশ

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) গুচ্ছপদ্ধতিতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত এই পরীক্ষা হয়। সিকৃবিতে এ বছর ২ হাজার ২০১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৫৬ জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন। সিকৃবি কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯৩.৪১ শতাংশ।
পরীক্ষা শুরুর পর বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন সিকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলিমুল ইসলাম। পরীক্ষা শেষে তিনি ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সব শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ ইলেকট্রনিকস ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।
উল্লেখ্য, এ বছর কৃষি গুচ্ছভুক্ত ৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩ হাজার ৭০১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এর মধ্যে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৩১ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৬, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫১০, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০৫, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৫২, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭৫, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫০, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯০ জন এবং কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।
