রাজশাহী

দায়িত্ব নিলেন রাসিক ও জেলা পরিষদের প্রশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
জেলা পরিষদের প্রশাসক এরশাদ আলী ঈশার দায়িত্ব গ্রহণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন ও জেলা পরিষদের প্রশাসক এরশাদ আলী ঈশা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আজ সোমবার দুপুরে তাঁরা নিজ নিজ দপ্তরে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে তাঁরা হযরত শাহ মখদুম (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করেন।

মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন নেতা-কর্মীদের নিয়ে দুপুরে নগর ভবনে যান। এরপর তিনি বিভাগীয় কমিশনার ও বিদায়ী প্রশাসক আ ন ম বজলুর রশীদের কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরে তিনি জনবান্ধব নগর গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটনের দায়িত্ব গ্রহণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

এদিকে দুপুরে জেলা পরিষদ কার্যালয়ে গিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে ফাতেমার কাছ থেকে প্রশাসক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি এরশাদ আলী ঈশা।

এ সময় তাঁর সঙ্গে দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি জেলার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার ব্যাপারে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

