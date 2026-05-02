রূপপুরের গ্রিন সিটি ব্যায়ামাগারের পাশ থেকে রুশ নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার

পাবনার ঈশ্বরদীতে ব্যায়ামাগারের ভেতর থেকে চুরকিন ভ্লাদিমির (২৫) নামে এক রাশিয়ান নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার সাহাপুর নতুনহাটে রূপপুর প্রকল্পের বিদেশিদের জন্য নির্মিত গ্রিন সিটি বহুতল আবাসিক এলাকায় একটি উন্মুক্ত ব্যায়ামাগার থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
মৃত চুরকিন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে এটম টেক এনারগো নামে একটি কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। আজ শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ পাবনায় হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানায়, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কর্মরত বিদেশিদের নতুনহাট এলাকায় ‘গ্রিন সিটি’ বহুতল আবাসিক ভবনের ভেতরে একটি উন্মুক্ত স্থানে ব্যায়ামাগার রয়েছে। শুক্রবার (১ মে) সন্ধ্যার পর চুরকিন সেই ব্যায়ামাগারে জিম প্র্যাকটিস করছিলেন। এ সময় তিনি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সহকর্মীরা তাঁকে ধরাধরি করে গ্রিন সিটি আবাসিক মেডিকেল সেন্টার নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে পুলিশের সহযোগিতায় ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আলী এহসান জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসার আগেই রাশিয়ান ওই নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে।
ঈশ্বরদী থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. জামাল উদ্দিন জানান, শুক্রবার রাতে উদ্ধারের পর আজ শনিবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য চুরকিনের মরদেহ পাবনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। চুরকিনের বাড়ি রাশিয়ার ক্রাসনোডার এলাকায়। রূপপুর প্রকল্পের সাব-ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এটম টেক এনারগো কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন তিনি।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশাদুর রহমান জানান, ময়নাতদন্ত শেষে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মরদেহ সাব-ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এটম টেক এনারগো কোম্পানিতে হস্তান্তর ও দূতাবাসের মাধ্যমে স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হবে।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দুঃখজনকভাবে হলেও সত্য, শহরের মানুষ কিছুটা চিকিৎসাসেবা পেলেও গ্রামের মানুষের আমরা চিকিৎসা সুবিধা দিতে পারিনি। সে জন্য আমরা বলেছিলাম আমরা একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাই। আমরা যদি মানুষকে সচেতন করতে পারি, সচেতনতার মাধ্যমে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনতে পারি, তাহলে...৩৭ মিনিট আগে
বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে ৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে প্রথম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে দুলাল জমাদার (৬০) নামের এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এর আগে গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শিশু নিপীড়নের অভিযোগে দুলাল জমাদারকে আটক করে গণপিটুনি...১ ঘণ্টা আগে
যাঁদের বিরুদ্ধে ক্যামেরা ভাঙচুরের অভিযোগ করা হয়েছে, তাঁরা হলেন ওই নারীর প্রতিবেশী ইমাম হোসেন (২১), মো. ইব্রাহিম (৩০), মো. জাকির (২৫) ইদ্রিস আলী (৩২), শফিকুল ইসলাম (৩৪) ও মনি (২৫)। গত ২৯ এপ্রিল রাত সাড়ে ১২টার দিকে তাঁরা সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করেন বলে রাজপাড়া থানায় করা অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নিহত ঊর্মি দুই সন্তানের জননী। তিনি পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ইন্দ্রপুর গ্রামের বরখাস্তকৃত পুলিশ সদস্য মহিববুর রহমান বাপ্পীর স্ত্রী। তিনি আমতলী পৌর শহরের শাহজাহান মিয়ার মেয়ে এবং কলাপাড়া থানায় কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন।২ ঘণ্টা আগে