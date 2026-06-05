Ajker Patrika
রাজশাহী

হামের চিকিৎসা নিয়ে ফিরে আবার জ্বর, ডেঙ্গু থেকে বাঁচানো যায়নি দেড় বছরের তাইবাকে

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
হামের চিকিৎসা নিয়ে ফিরে আবার জ্বর, ডেঙ্গু থেকে বাঁচানো যায়নি দেড় বছরের তাইবাকে
ফাইল ছবি

হামের পর ডেঙ্গু শনাক্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছিল দেড় বছরের শিশু তাইবা। উন্নত চিকিৎসার আশায় মেয়েকে নিয়ে কুষ্টিয়া থেকে রাজশাহী এসেছিলেন কৃষক জাহিদুল ইসলাম। কিন্তু সুস্থ মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরার আশা পূরণ হলো না তাঁর। আজ শুক্রবার সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে তাইবার।

কৃষক জাহিদুল ইসলামের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার আমলা চৌধুরীপাড়া গ্রামে। তাইবা ছিল মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত মাসের শুরুতে তাইবার জ্বর ও কাশি হলে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শরীরে লালচে ফুসকুড়ি (র‍্যাশ) দেখা দিলে চিকিৎসকেরা হাম শনাক্ত করেন। প্রায় ১২ দিন চিকিৎসার পর শিশুটি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

কিন্তু গত ২৭ মে আবার তাইবার জ্বর ও কাশি শুরু হলে পরিবার স্থানীয় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। অবস্থার উন্নতি না হলে তাকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানকার চিকিৎসকেরা উন্নত চিকিৎসার জন্য রামেক হাসপাতালে পাঠান।

গত ২৯ মে রাতে রামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাইবাকে। অবস্থার অবনতি হলে পরদিন তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। ৩১ মে রক্ত পরীক্ষায় তার শরীরে ডেঙ্গু ধরা পড়ে। সে অনুযায়ী আইসিইউতে তাইবার চিকিৎসা চলতে থাকে। কয়েক দিন পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে গত বুধবার তাকে সাধারণ ওয়ার্ডে নেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর আবার জ্বরসহ নানা জটিলতা দেখা দেয়। দ্রুত অবস্থার অবনতি হলে তাইবাকে পরদিন আবার আইসিইউতে নেওয়া হয়। তবে তার আর উন্নতি হয়নি। গতকাল সকালে তাইবা মারা যায়।

শোকাহত বাবা জাহিদুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমার একটাই সন্তান ছিল। ওর চিকিৎসায় যা যা করার দরকার ছিল, সব করেছি। কুষ্টিয়া থেকে রাজশাহীতে এনেছিলাম ভালো চিকিৎসার আশায়। কিন্তু আমার মেয়েকে আর বাঁচাতে পারলাম না।’

জাহিদুল বলেন, তাইবার মৃত্যুর আগের দিন একটি বেসরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা করালে সেখানে ডেঙ্গু ধরা পড়েনি। রামেকে ভুল চিকিৎসার কারণে মেয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

রামেক হাসপাতালের আইসিইউ ইনচার্জ ডা. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, আইসিইউতে ভর্তি হওয়ার পর শিশুটির রক্ত পরীক্ষায় শ্বেত রক্তকণিকার মাত্রা অনেক বেশি এবং প্লাটিলেট কম পাওয়া যায়। পরে ডেঙ্গু পরীক্ষা করলে ফল পজিটিভ আসে। সে অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং পরবর্তী সময়ে পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হয়।

আইসিইউ ইনচার্জ বলেন, শিশুটির শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় এবং অক্সিজেনের প্রয়োজন না থাকায় তাকে সাধারণ ওয়ার্ডে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে যাওয়ার পর কেন আবার অবস্থার অবনতি হলো, তা স্পষ্ট নয়। দ্রুতই তাকে আবার আইসিইউতে নেওয়া হয়েছিল। এরপর লাইফ সাপোর্ট দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

একমাত্র সন্তানকে বাঁচাতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন জাহিদুল। চিকিৎসকদের পরামর্শে ‘গরম রক্ত’ সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে রাতভর ছুটতে হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। তিনি জানান, তাইবার রক্তের গ্রুপ মা-বাবা কারও সঙ্গে মেলেনি। হাসপাতালে এক গ্রুপের রক্ত জমা দিয়ে অন্য রক্ত বদলে নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তাইবার ক্ষেত্রে তা নেওয়া যায়নি। কারণ, চিকিৎসক বলেছিলেন, সংরক্ষণ করা রক্ত শিশুটিকে দেওয়া যাবে না। রক্তদাতার রক্ত নেওয়ার পরপর ‘গরম অবস্থায়’ তাইবাকে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত জাহিদুলের এক ভাই রক্ত দেন। কিন্তু তা আর কাজে আসেনি।

বিষয়:

রামেকরাজশাহী জেলাকুষ্টিয়াচিকিৎসামৃত্যুডেঙ্গুরাজশাহী বিভাগস্বাস্থ্যশিশু
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