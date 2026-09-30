Ajker Patrika
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রাজশাহী

‘সর্বহারা’ পরিচয়ে রাবির পাঁচ শিক্ষকসহ ৭ জনকে প্রাণনাশের হুমকি ও চাঁদা দাবি

রাবি প্রতিনিধি  
‘সর্বহারা’ পরিচয়ে রাবির পাঁচ শিক্ষকসহ ৭ জনকে প্রাণনাশের হুমকি ও চাঁদা দাবি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) পাঁচ শিক্ষক এবং স্থানীয় এক চিকিৎসক ও প্রকৌশলীকে ‘সর্বহারা’ পার্টির পরিচয়ে ফোন করে প্রাণনাশের হুমকি ও চাঁদা দাবি করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নিরাপত্তা চেয়ে এক শিক্ষক মতিহার থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

৬ সেপ্টেম্বর ঘটনাটি ঘটে। হুমকিপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা হলেন—ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মামুন, গণিত বিভাগের অধ্যাপক গৌর চন্দ্র পাল, সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস এবং নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক শাহরিয়ার হোসেন ও কৌশিক সরকার।

এ ছাড়া রাজশাহীর এক ডাক্তার ও এক প্রকৌশলীকেও একইভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক শাহরিয়ার হোসেন।

ভুক্তভোগী শিক্ষক ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা যায়, অজ্ঞাতপরিচয়ে ফোন করে সর্বহারা পার্টির কারাবন্দী সদস্যদের জামিনের খরচের কথা বলে বিভিন্ন অঙ্কের চাঁদা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে পরিবার ও ভুক্তভোগীদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।

ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক শাহরিয়ার হোসেন বলেন, ‘আমার কাছে ফোন করে কলদাতা নিজেকে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির সদস্য এবং সিরাজ শিকদারের ছোট ভাই পরিচয় দেন। কথোপকথনের একপর্যায়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের হুমকি-ধমকি দিয়ে চাঁদা দাবি করে। পরবর্তীকালে পুলিশ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে নম্বরটি ট্র্যাক করে জানা যায়, কলটি মাদারীপুর এলাকা থেকে এসেছে এবং সিমটি মুফতি রেজাউল করিম নামে এক ব্যক্তির এনআইডিতে নিবন্ধিত।’

আরেক ভুক্তভোগী ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, ভুয়া বা প্রতারণামূলক কল বুঝতে পেরে তিনি দীর্ঘ কথা না বাড়িয়ে ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। পরবর্তীকালে অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে একই ধরনের হুমকির বিষয়টি জানতে পারেন।

ঘটনার দিন সন্ধ্যায় অধ্যাপক শাহরিয়ার হোসেন মতিহার থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে বিষয়টি অবহিত করেন।

এ বিষয়ে মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরজুন জানান, হুমকির বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি গ্রহণ করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

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