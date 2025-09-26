শিক্ষক লাঞ্ছনায় জড়িতদের রাকসু নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
উপ-উপাচার্যসহ শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের প্রার্থিতা অযোগ্য ও স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইউট্যাব)।
আজ শুক্রবার রাবির জুবেরী ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে আরও তিনটি দাবি তুলে ধরা হয়, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, রাকসু নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে তাঁরা কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান সংগঠনের রাবি শাখার সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মামুনুর রশিদ। তিনি বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ আরও কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য কমপ্লিট শাটডাউনের মতো কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হবে।
উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বা পোষ্য কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় সম্প্রতি তিন শিক্ষক-কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হন। আসন্ন রাকসু নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার তাঁর অনুসারীদের নিয়ে এ ঘটনা ঘটান বলে অভিযোগ।
উপ-উপাচার্যসহ শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের প্রার্থিতা অযোগ্য ও স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইউট্যাব)।
আজ শুক্রবার রাবির জুবেরী ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে আরও তিনটি দাবি তুলে ধরা হয়, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, রাকসু নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে তাঁরা কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান সংগঠনের রাবি শাখার সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মামুনুর রশিদ। তিনি বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ আরও কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য কমপ্লিট শাটডাউনের মতো কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হবে।
উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বা পোষ্য কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় সম্প্রতি তিন শিক্ষক-কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হন। আসন্ন রাকসু নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার তাঁর অনুসারীদের নিয়ে এ ঘটনা ঘটান বলে অভিযোগ।
কোম্পানীগঞ্জে নেশা করে নিজের মাকে নির্যাতনের অভিযোগে ছেলে তোফাজ্জল ইসলামকে (২২) তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ শুক্রবার তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার পূর্ব ইসলামপুরের রাজনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
দেখতে সাধুর মতো, অনেকে পাগলও বলে থাকেন। এমন এক ব্যক্তিকে তিনজন লোক ধরে জোর করে চুল-দাড়ি কেটে দিচ্ছেন। সাধু মানুষটি প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ব্যর্থ হন। না পেরে শেষ পর্যন্ত অসহায় আত্মসমর্পণ করে বলে ওঠেন—‘আল্লাহ তুই দেহিস।’২ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার উপজেলার পূর্ব ইউনিয়নের বগডহর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে
শ্রীনগরে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আজহার (৫২) নামের এক ব্যক্তিকে পুলিশে সোপর্দ করেছেন এলাকাবাসী। আজ শুক্রবার উপজেলার শ্রীনগর ইউনিয়নের ধাইসার সাদ্দামপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে