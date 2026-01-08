Ajker Patrika

জামায়াতে ইসলামীতে কেউ স্বাধীনতাবিরোধী নয়: মেজর আখতারুজ্জামান

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোর সদর উপজেলায় জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে রোকন সমাবেশে বক্তব্য দেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর আখতারুজ্জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা
নাটোর সদর উপজেলায় জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে রোকন সমাবেশে বক্তব্য দেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর আখতারুজ্জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীতে সদ্য যোগদানকারী অবসরপ্রাপ্ত মেজর আখতারুজ্জামান বলেছেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীতে কেউ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বা স্বাধীনতাবিরোধী নয়। মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে জামায়াতের নেতাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। পূর্বপুরুষদের কৃতকর্মের জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে দায়ী করা যায় না, এ কথা ধর্মগ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে নাটোর সদর উপজেলার বড় হরিশপুর এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রোকন সমাবেশে এসব কথা বলেন আখতারুজ্জামান।

আখতারুজ্জামান বলেন, রাজাকারেরা মুক্তিযুদ্ধকালে রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট পাহারা দিত। রাজাকার, আলবদর ও আলশামস ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী সংগঠন এবং তারা আত্মসমর্পণের পর পাকিস্তানে ফিরে গেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে কোনো রাজাকার নেই।

আখতারুজ্জামান আরও বলেন, ‘আমাদের শত্রু ছিল পাকিস্তানি বাহিনী; জামায়াতে ইসলামী নয়। জামায়াতে ইসলামীতে কেউ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বা স্বাধীনতাবিরোধী নয়। আমরা কেউ স্বাধীনতাবিরোধী নই। এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে।’

রোকন সমাবেশে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মীর নুরুল ইসলাম, নাটোর-২ সদর আসনের জামায়াত প্রার্থী ইউনুস আলীসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সাদেকুর রহমান জানান, এ বছর জামায়াতের নিজস্ব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নারীসহ ১১৭ জন রোকন শপথ নিয়েছেন। নাটোরে দেড় হাজারের বেশি রোকন রয়েছেন।

