নীলসাগর এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত, রাজশাহী-ঢাকা রুটে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের মহেড়া রেলস্টেশন এলাকায় নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার প্রভাব পড়েছে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথে। গতকাল বৃহস্পতিবার এ দুর্ঘটনায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় এ রুটের কয়েকটি ট্রেন নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা পর চলাচল করছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা। বিশেষ করে রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী যাত্রীদের দীর্ঘ সময় স্টেশনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তবে রাজশাহী থেকে অন্যান্য রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
আজ শুক্রবার রাজশাহী রেলস্টেশনে গিয়ে দেখা যায়, ট্রেনের অপেক্ষায় স্টেশনের বিভিন্ন স্থানে বসে আছেন যাত্রীরা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সপরিবারে এসেছেন রাজশাহীর খেতুরীধামের উৎসবে। উৎসব শেষে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিলেও ট্রেনের বিলম্বে আটকে পড়েছেন স্টেশনে। কেউ মেঝেতে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, কেউ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বসে খাবার খাচ্ছেন। নির্ধারিত সময়ে ট্রেন ছাড়বে কি না, তা নিয়েও তাঁদের মধ্যে অনিশ্চয়তা রয়েছে।
রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে রাজশাহীগামী বনলতা এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময় বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ১২টা ৫ মিনিটে স্টেশনে পৌঁছায়। একই দিন রাত ৮টা ২০ মিনিটে পৌঁছানোর কথা ছিল সিল্কসিটি এক্সপ্রেসের। তবে প্রায় ছয় ঘণ্টা বিলম্বে ট্রেনটি রাত ২টা ১৫ মিনিটে রাজশাহী পৌঁছায়। এ ছাড়া গতকাল বৃহস্পতিবার রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী ধূমকেতু এক্সপ্রেস রাত ১১টা ২০ মিনিটে ছাড়ার কথা থাকলেও সেটি ছেড়ে যায় আজ শুক্রবার ভোর ৪টা ২০ মিনিটে।
আজ সকালেও ট্রেনের সময়সূচিতে দেখা গেছে বিপর্যয়। রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী সিল্কসিটি এক্সপ্রেস সকাল ৭টা ৪০ মিনিটের পরিবর্তে দুই ঘণ্টা দেরিতে সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে যায়। পরবর্তী ট্রেন কখন ছাড়বে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না বলে জানান স্টেশন মাস্টার।
অন্যদিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ধূমকেতু এক্সপ্রেসের আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে রাজশাহীতে পৌঁছানোর কথা থাকলেও বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছায়নি। ট্রেনটি রাজশাহীতে পৌঁছানোর পর পদ্মা এক্সপ্রেস হিসেবে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে।
রাজশাহী রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার মো. জাহিদ জানান, টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের মহেড়া রেলস্টেশন এলাকায় নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার প্রভাব পড়েছে। এ জন্য নির্ধারিত সময়ে ঢাকা রুটের ট্রেনগুলো পৌঁছাতে পারছে না। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।