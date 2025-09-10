Ajker Patrika
রাজশাহীতে ডায়ালগ

বরেন্দ্রের পানিসংকট মোকাবিলায় জনসচেতনতার বিকল্প নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও প্রভাব নিয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে কপ-৩০। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরেন্দ্র অঞ্চলে দিন দিন পানিসংকট বাড়ছেই। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ২৭টি ইউনিয়ন অতি সংকটাপন্ন এলাকা হয়ে পড়েছে। এ সংকট মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনার পাশাপাশি জনসচেতনতার বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ দরকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের।

আজ বুধবার রাজশাহীতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও প্রভাব নিয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে কপ-৩০-এ স্থানীয় প্রত্যাশা ও মতামত প্রতিফলনবিষয়ক ডায়ালগে অংশ নিয়ে এমন কথা বলেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক উপ-উপাচার্য চৌধুরী সরওয়ার জাহান। বেসরকারি সংস্থা পরিবর্তন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

চৌধুরী সরওয়ার জাহান বলেন, বরেন্দ্র অঞ্চলে পানিসংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা হলো—উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা (ইউএনও) বেশি দিন থাকতে চান না। তাঁরা শহরের কাছাকাছি চলে যেতে চান। ফলে তাঁরা একটা বিষয় নিয়ে লম্বা সময়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন না। আবার জনপ্রতিনিধিরাও এক মেয়াদে আসার পর অনেকে পরে দায়িত্বে আসতে পারেন না। তাই তাঁরাও ঠিকমতো সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন না। এই অবস্থায় জনসচেতনতার বিকল্প নেই।

এই অধ্যাপক বলেন, ভূগর্ভস্থ পানি তুলে চাষাবাদের বিরোধিতা প্রথমে গবেষক ও উন্নয়নকর্মীরাই করেছিলেন। তখন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তাঁদের শত্রু ভাবতে শুরু করে। এখন সমস্যাটা বিএমডিএও অনুধাবন করেছে। তারা এখন গবেষকদের পরামর্শ নিচ্ছে। সবাই মিলে সমন্বিতভাবে কাজ করলেই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব।

ডায়ালগে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান দীপকেন্দ্রনাথ দাস। পরিবর্তন পরিচালক রাশেদ রিপনের পরিচালনায় অন্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন—আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রকল্প ব্যবস্থাপক হাসিবুল হোসেন, মহিলা পরিষদের জেলার সভাপতি কল্পনা রায়, ওয়েবের সভাপতি আঞ্জুমান আরা পারভীন, সদস্য শামীমা সুলতানা মায়া, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের নেতা বিমল চন্দ্র রাজোয়াড় প্রমুখ।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহীগবেষণাজলবায়ু পরিবর্তন
