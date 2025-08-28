Ajker Patrika
কাজীপুরে দুই গুদাম থেকে ১২ টন সরকারি চাল উদ্ধার, সিলগালা

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সরকারি চাল উদ্ধার করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার মেঘাই গ্রামে। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সরকারি চাল উদ্ধার করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার মেঘাই গ্রামে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলায় দুটি গুদাম অবৈধভাবে মজুত করা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির প্রায় ১২ টন চাল উদ্ধার করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার মেঘাই এলাকার দুটি গুদামে এই অভিযান চালানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত গুদাম দুটি সিলগালা করে দিয়েছেন। তবে গুদামের মালিকেরা পলাতক রয়েছেন।

সূত্রে জানা গেছে, মেঘাই খাদ্যগুদামের পশ্চিম পাশে রাস্তাসংলগ্ন সোলাইমান হোসেনের গুদাম থেকে ৫০ কেজির ৪৫টি বস্তা ও ৩০ কেজির ৪৪টি বস্তার সরকারি চাল উদ্ধার করা হয়। পরে মেঘাই গ্রামের সাব্বিরের গুদাম থেকে ৫০ কেজির ২৮টি বস্তা ও ৩০ কেজির ২২৬টি বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার চাল উপজেলা খাদ্যগুদামে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (জে এম শাখা) নিয়ামত আলী খান হিমেল বলেন, ‘গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বিপুল পরিমাণ চাল দুটি গুদামে মজুত রয়েছে। পরে সেখানে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে চালগুলো উদ্ধার করা হয়। গুদামের দুই মালিক পলাতক রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

অভিযানের সময় কাজীপুর উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক সায়েম রায়হান চৌধুরী ও থানার পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

